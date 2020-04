“Sembrate sorelle”. Bianca Atzei presenta la mamma. Gemma, 53 anni, è un vero schianto

“Desideravo da un po’ fare le ciambelline alla marmellata sarde come faceva mia nonna”. Si apre così il post pubblicato da Bianca Atzei su Instagram. Ad accompagnarlo una splendida istantanea della ricetta preparata, per ingannare il tempo nei giorni della quarantena, secondo la classica ricetta isolana. “Ora c’è un po’ di Sardegna anche nella casa milanese…”, chiude Bianca Atzei. “Un abbraccio a tutti. E state a casa”, l’aggiunta.

Ma c’è ancora Sardegna nei post in quarantena di Bianca Atzei. È la mamma della cantante, Gemma, che ha compiuto di anni il giorno di Pasqua. “In questo giorno di Pasqua la cosa più bella è il compleanno di mia mamma e anche se non posso abbracciarla e non sta passando giorni facili, so che è forte e si riprenderà e sarà ancora più forte di prima e torneremo a sorridere così come in questa foto – ha scritto la cantante sarda su Instagram – Tanti auguri mami rock”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Bianca ha pubblicato una foto in cui lei e mamma Gemma si abbracciano felici, accompagnandola con delle dolci parole. Tantissimi i commenti al post e altrettanti i complimenti per la bellissima mamma della Atzei. “Sembrate due sorelle, spero possiate riabbracciarvi presto… buona Pasqua”, “Tua mamma è bellissima”, “Che bella donna”, si legge sul post. La cantante si trova in quarantena insieme al fidanzato, la ‘iena’ Stefano Corti. Milanese, trentaquattro anni, Stefano è da tempo un inviato della celebre trasmissione di Italia Uno e fino a poco tempo fa era legato a una collega, Veronica Ruggeri. (Continua a leggere dopo la foto)















Una storia naufragata a febbraio scorso, come annunciato dalla Ruggeri sul suo profilo Instagram: “Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più! Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine, però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto”. (Continua a leggere dopo la foto)









I due erano stati paparazzati nella tarda primavera del 2019, poi c’era stata l’ufficializzazione della storia. Dopo la grande botta da Max Biagi, che aveva lasciato Bianca poco dopo il terribile incidente stradale in cui era rimasto coinvolto in pista, la cantante ha ritrovato l’amore e il sorriso grazie a Stefano.

