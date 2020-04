Grave lutto per Madonna. L’amata cantante, che in questo periodo di quarantena non ha mai smesso di restare in contatto coi suoi fan, sta vivendo un momento drammatico. Chi segue la star, sa che in questo periodo di quarantena, sta tenendo una sorta di diario delle sue giornate di reclusione. Per lei raccontare e raccontarsi è una sorta di terapia che la fa sentire meglio. La situazione è grave in tutto il mondo e iniziamo tutti a essere stanchi, anche psicologicamente.

Per questo Madonna ha deciso di raccontare le sue giornate e tirare fuori ciò che ha dentro: in questo modo si "libera" di quel peso che sente dentro e resta in contatto coi fan. L'ultimo bollettino della cantante su Instagram, però, è davvero drammatico. Madonna, nel resoconto del nono giorno di quarantena, racconta di avere perso un cugino, un amico e uno storico collaboratore. Tutti nel giro di 24 ore. Nel suo racconto, però, la cantante non ha fornito molti dettagli.



















Per esempio non ha spiegato se le tre persone a lei profondamente legate siano morte per il male del momento o per altra causa. Madonna si filma davanti alla macchina da scrivere mentre legge un foglio sul quale ha scritto come si senta e cosa le passi per la testa. Un momento davvero nero per la cantante che non può non vuotare il sacco e confidarsi con i suoi fan. In sole 24 ore ha perso tre persone a lei carissime.















"Nelle ultime 24 ore mio cugino è morto, il fratello della mia guardia del corpo è morto ed è morto Orlando Puerta, una persona che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita – racconta Madonna – Far rientrare i miei brani remixati in classifica è stato tutto grazie alla passione e all'impegno di Orlando. Ho perso queste tre persone nelle ultime 24 ore e questo ha avuto un impatto sul mio umore. Non ce la faccio più" ha raccontato Madonna.









Tre persone care in un solo giorno sono davvero troppe. Madonna era molto legata a tutte e proprio non riesce ad accettare la loro morte. Nel video la cantante non spiega cosa abbia provocato la morte delle tre persone. Stando ad alcune indiscrezioni, la morte di Orlando Puerta potrebbe essere legata all’epidemia del momento.

