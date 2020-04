Carmen Di Pietro bomba di sensualità. La showgirl e conduttrice radiofonica, ha salutato i suoi fan dalla quarantena e ovviamente lo ha fatto nel suo stile… Carmen Di Pietro è diventata famosa dopo aver sposato Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai. È poi diventata modella e opinionista di vari programmi tv tra cui Domenica Live. La Di Pietro è molto attiva sui social dove condivide con i suoi fan delle foto delle sue giornate. Spesso ha postato foto di lei ai fornelli ma l’ultima foto è diversa.

L’ultima è senza dubbio una foto super hot, forse troppo, almeno a giudicare dai commenti dei fan… Nello scatto “incriminato” Carmen Di Pietro è seduta sul letto della figlia ed è circondata da pupazzi di peluche. Ma la cosa che più ha fatto scalpore è il puffo di peluche che tiene in mezzo alle gambe. Carmen Di Pietro è seduta in ginocchio sul letto con uno sguardo birichino. Impossibile restare indifferenti. Continua a leggere dopo la foto



















Carmen Di Pietro indossa una maglietta molto scollata che mette in vista il suo seno esplosivo, indossa degli slip a fiori e tiene davanti alla bocca un dito come a voler dire ‘Restate in silenzio’. Forse metteva le mani avanti immaginando le critiche che avrebbe ricevuto per quella foto? Forse. I fan infatti le hanno rimproverato di essere troppo sensuale e troppo osè. “Mando un bacio a tutti” scrive a didascalia dello scatto. Continua a leggere dopo la foto















Carmen Di Pietro ha 54 anni e li porta a meraviglia: ha un fisico pazzesco che ama mostrare. Ma, per quanto le sue immagini siano eccitanti, qualcuno non le apprezza giudicandoli esagerati e inopportuni. “Visto che sei in quarantena con i tuoi figli immagino che siamo loro a scattarti queste foto…ma non ti vergogni????” è uno dei commenti che compare sotto allo scatto. Ovviamente ci sono anche dei commenti che vanno oltre. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Mando un bacio a tutti voi❤️ #carmendipietro Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: 9 Apr 2020 alle ore 12:18 PDT

Visualizza questo post su Instagram Fare i popcorn per la prima volta 🍿🍿 #carmendipietro #popcorn Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: 9 Apr 2020 alle ore 9:11 PDT

In tanti, comunque, apprezzano la sua ironia e la sua voglia di mettersi in mostra. Tra i commenti è una pioggia di “Bellissima”, “Sei sempre la più bella”, “Splendida”. C’è qualcuno che vorrebbe prendere il posto del puffo: “Vorrei essere quel puffo” scrive un utente. E probabilmente non è il solo…

