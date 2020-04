Elettra Lamborghini sparita dai social. Torna ‘così’ e spiega: “Ecco che fine ho fatto”

Sin dall’inizio dell’emergenza Elettra Lamborghini ha voluto condividere con i suoi tanti fan le sue giornate. In isolamento insieme al fidanzato e futuro marito Afrojack, la cantante che abbiamo visto anche all’ultimo Festival di Sanremo ha mostrato su Instagram la sua casa, le sue sessioni di allenamento e i rituali di bellezza.

Si è detta preoccupata per i continui attacchi di fame strappando una risata ai follower e si è fatta vedere anche durante una serata romantica nella stanza cinema della sua enorme dimora. Sempre con il sorriso e l’atteggiamento positivo che da sempre la contraddistingue, Elettra ha registrato un’infinità di Storie in questi giorni per provare a portare anche un po’ di allegria in questo momento delicato. E si è anche scagliata pesantemente contro chi non rispetta le regole ed esce come se nulla fosse. (Continua dopo la foto)



















Non ha peli sulla lingua l’ereditiera e ha letteralmente ‘sbroccato’. Ma ha anche un grande cuore e, sempre sui social, non ha potuto fare a meno di ricordare con affetto il suo amico a quattro zampe, un cavallo, che è stato molto importante per lei: “Tanti auguri amore mio, oggi sarebbero stati 21. Darei l’anima per riaverti indietro… Il più dolce e bello e intelligente, generoso cavallo che io abbia mai conosciuto o visto in circolazione. Fu amore a prima vista, non mi dimenticherò mai”. (Continua dopo la foto)















Insomma, Elettra Lamborghini è tra le vip più attive su Instagram. Ma non negli ultimi giorni, motivo per cui i suoi fan si sono preoccupati. La cantante è praticamente scomparsa da Instagram: per almeno 48 ore non ha postato né foto, né video, né Storie. Proprio lei che, come abbiamo scritto finora, è sempre stata molto presente. Il motivo di questa strana assenza? L’ha spiegato lei stessa in una nuova Storia: ha trovato un nuovo hobby. (Continua dopo le foto)











Dopo i puzzle che l’hanno tenuta impegnata per intere giornate, Elettra si è data alle costruzioni. Col fidanzato ha acquistato un enorme castello di Harry Potter da costruire con i Lego e a quanto pare non ha intenzione di dedicarsi ad altro fino a quando l’opera non sarà completa. “La ragione per cui sono scomparsa da IG”, ha fatto sapere sotto all’immagine che la vede tutta presa con il suo nuovo passatempo.

Alfonso Signorini, un risveglio inaspettato. Lo scopre solo stamattina