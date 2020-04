Matilde Brandi colpita da un grave lutto familiare. È la stessa showgirl a dare il triste annuncio sui suoi canali social. Con un lungo post Matilde Brandi fa sapere di aver perso il papà. Ad accompagnare le sue toccanti parole in questo momento di grande dolore una bellissima fotografia che la vede sorridente e abbronzata accanto a papà Pietro, morto nella giornata di mercoledì 8 aprile dopo una lunga battaglia.

Come tutti in questo periodo delicatissimo per via dell'emergenza sanitaria in corso, tra l'altro, la showgirl è costretta ad affrontare questa grave perdita in solitudine, senza il conforto che viene dalla vicinanza delle persone più care. Un anno fa, come ricorda la stessa Matilde nel post, se ne era andata la mamma. Di lei aveva parlato anche nello studio di Verissimo senza trattenere le lacrime.



















La donna era malata di Alzheimer da tempo e a Silvia Toffanin Matilde aveva raccontato commossa di come si stesse spegnendo giorno dopo giorno. E proprio dopo la messa in onda della puntata, la Brandi ha dato la brutta notizia della sua morte. Mercoledì 8 aprile ha invece dovuto dare l'addio a papà Pietro. "Un anno fa te ne andavi tu mamma e ora anno dopo in punta di piedi senza far rumore anche tu Babbo mio hai deciso di raggiungere la mamma", ha scritto sui social.















"Sei stato un guerriero – prosegue Matilde Brandi nel lungo messaggio – e con lucidità sei arrivato alle tue ultime ore con grande dignità senza mai farci capire che stavi soffrendo non solo per il dolore fisico ma per il dolore di dover lasciare i tuoi figli che vedevi distrutti dal dolore! Hai lottato come un guerriero senza mai mollare fin quando le forze non ce l'hanno fatta più!".











“Hai lottato come un guerriero per tutta la vita e anche alla fine dei tuoi giorni non hai mai mollato sempre con dignità e rispetto per non farci soffrire perché sapevi che ti era rimasto poco! Che DIGNITÀ signor PIETRO BRANDI che RISPETTO che EDUCAZIONE! Vola accanto a mamma adesso Tua figlia matilde. Grazie a mia cognata paola che ha scritto una parte di questo meraviglioso messaggio d’amore!”, è la conclusione. Immediati i messaggi di affetto e solidarietà alla showgirl in questo triste momento.

