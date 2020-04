Barbara D’Urso si è tradita? Ai fan nulla sfugge e la conduttrice, tra le poche ad andare ancora in onda nonostante l’emergenza sanitaria, finisce con tutte le scarpe in un’altra polemica social. Non è proprio un bel momento per Carmelita: oltre agli attacchi per le sue trasmissioni deve fare i conti anche con le critiche che piovono sul suo affollatissimo profilo Instagram.

Un esempio: pochi giorni si è mostrata ai fornelli come fa spesso ultimamente. Ma quando si cimentata nella preparazione di un bel polpettone ha scatenato tanti dei suoi fan perché forse si era dimenticata che era Venerdì santo… Non solo. Quello stesso video ha sollevato anche il dubbio che abbia girato la clip da sola poggiando il telefono sul cavalletto. A molti l’inquadratura è sembrata molto mossa, come se qualcuno avesse lo smartphone in mano di fronte a lei. (Continua dopo la foto)



















Ed è proprio questa la domanda che ora si fanno molti più utenti: Barbara D’Urso abita davvero da sola? In due nuovi filmati Carmelita appare dapprima dietro ai fornelli e spiega ai suoi fan la ricetta della pasta con le melanzane a funghetto. Mostra le melanzane fritte, i pelati, la padella, mette su l’acqua della pasta mentre balla sulle note di “You can leave your hat on”. (Continua dopo la foto)















Nel secondo video, Barbara continua a danzare, mette la pentola sul fuoco per far bollire l’acqua, esclama “arrivo” e se ne va. I follower più attenti si sono concentrati anche su questo suo “arrivo” oltre a notare ancora una volta come il video sia mosso. E poi, altro interrogativo: “Cucina porzioni almeno per quattro e poi dice che è sola”. (Continua dopo foto e post)











Qualcuno scherzando suggerisce che ci sia Cristiano Malgioglio con lei ma non è possibile perché è in quarantena per via dell’ospitata da Chiambretti. Come detto, poi, molti pensano che con quel suo “arrivo!” detto prima di sparire dall’inquadratura Barbara si sia tradita. “Ma perché vuoi farci credere di essere da sola in casa?”, si chiedono tanti. Un’ultima domanda: la D’Urso risponderà a questi dubbi dei fan?

