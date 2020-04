Anche Emma Marrone sta trascorrendo queste giornate difficili in casa, in isolamento. Ovviamente continua a mantenersi in contatto con i fan ed è per loro che spesso fa dirette su Instagram o pubblica fotografie, vintage e non, del suo quotidiano. La cantante racconta loro cosa fa a casa tra ricette, nuovi progetti e sport e ne ha parlato anche quando è stata ospite del programma radiofonico Un giorno da Pecora.

“Io sto a casa a Roma, non in Puglia – ha raccontato a Geppi Cucciari -Ho scelto volontariamente di tenermi lontano dalla mia famiglia per tutelarli ed evitare che tutti si spostino. È giusto così. Appena finito questo periodo correrò ad abbracciarli. Comunque sto benissimo – ha aggiunto la cantante – Cucino torte come la bavarese, con ricetta di mia nonna. Oggi pollo alla cacciatora. Canto sui social. Mi coccolo facendo cure estetiche. Nel pomeriggio pedicure e trattamenti al viso”. (Continua dopo la foto)



















Ma tutte queste giornate a casa, da sola, cominciano a influire anche sul look. Decisamente casual quello che Emma, in versione acqua e sapone, ha sfoggiato domenica scorsa. La cantante è apparsa “trascurata” come non mai. E spiega: “La verità. Completamente dissociata – ha scritto nella didascalia del post – E per alcuni versi libera. Oggi sono messa così! Mare o montagna? Buona domenica amici cari. Vestitevi come ve pare che siete sempre belli”. (Continua dopo la foto)















Nella foto eccola al naturale, in tenuta “casalinga” con maglione rosa, short extra large stile grunge, ciabatte e capelli arruffati. I fan sfegatati della cantante hanno come sempre risposto al post dell’artista con una valanga di cuoricini e commenti lusinghieri. Perché Emma è talmente amata che anche con un look mascolino riesce a fare boom di consensi e complimenti: “Mado hai capito tutto”, “vestita a sentimento, sei stupenda”, si legge. (Continua dopo foto e post)











Qualcuno non può fare a meno di notare le scarpe e chiede: “Ma le ciabatte Spotify?”. “Non solo i fan. Anche tanti amici vip di Emma Marrone hanno commentato il post. Come i Viito, Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, che ha scritto a Emma: “Tu sei vera! Questa è la tua bellezza amor!”. E poi Ambra Angiolini: “Sei una copertina vivente” e Matilde Gioli “Sei bona”. Insomma, la Marrone piace sempre e comunque.

