Federica Panicucci non è in tv in questo momento ma continua a tenersi in contatto con il suo pubblico attraverso Instagram. Oppure, come accaduto qualche giorno fa, ci pensa il suo Marco Bacini a dare aggiornamenti ai fan. Il compagno della bellissima conduttrice di Mattino Cinque ha infatti da poco rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo.

“La passione è fondamentale… Federica a volte viene rappresentata come una donna algida… Invece smentisco categoricamente…Lei è molto passionale”, ha assicurato l’imprenditore e suo socio in affari oltre che futuro marito. Sulle nozze Bacini preferisce non sbilanciarsi (“È qualcosa di cui preferisco non parlare, sono cose che non si raccontano prima”), ma ora che sono costretti a casa il lato positivo è che “adesso abbiamo trovato ancora più momenti per noi…Il fatto di avere ritmi meno intensi, mi permette di vivere ancora di più e appieno questo nostro rapporto”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)



















Anche Federica Panicucci ha raccontato come sta vivendo questo periodo molto delicato a Nuovo: “Vivo anch’io tra alti e bassi come tutti, cercando di essere il più possibile razionale… Ho due figli adolescenti e quello che trasmetto loro è che siamo in buone mani. Dobbiamo stare tranquilli”. E come detto super Fede non dimentica di ‘far sentire la sua presenza su Instagram. (Continua dopo la foto)















L’ultima foto apparsa sul suo profilo la ritrae raggiante nel suo camerino di Mattino Cinque. “Sono andata un po’ indietro nel tempo, sembra una vita ma era solo il 19 Febbraio…” è la didascalia lasciata dalla Panicucci sotto allo scatto che la immortala seduta, con una gonna cortissima abbinata alla giacca e tacchi altissimi. La foto risale a poche settimane fa ma lei è talmente bella e perfetta che qualcuno, scherzando, dubita che sia così recente. (Continua dopo foto e post)











Già, Federica Panicucci a 52 anni è così: splendida e con un fisico spaziale. Il primo a tessere le sue lodi è il fidanzato Marco che scrive “Sei Bellissima Amore mio!”, ma i commenti al post sono un’infinità. Anche la madre di Chiara Ferragni Marina di Guardo condivide: “Semplicemente mozzafiato!”. E poi: “Magica Fede, sempre e per sempre!”, “Ti rivolgiamo a Mattino cinque!”, “Ho 26 e sembra che hai la mia età”, “Sembri più giovane di dieci anni fa”, “Una diva, e che gambe da sogno!!!”.

