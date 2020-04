Francesca Cipriani è solita condividere scatti hot sul suo profilo Instagram. Scatti in cui anche volendo è impossibile distogliere lo sguardo dalle sue curve: il lato A della ex Pupa è esagerato e nell’ultima fotografia che Francesca ha regalato al suo pubblico è in primissimo piano. Ha anche un nuovo look ma è chiaro che di fronte a quell’abbondanza pochi notano la frangetta nuova di zecca.

Sì perché la quarantena forzata e dunque l’impossibilità di recarsi dal parrucchiere ha indotto la showgirl a darsi da fare. “Impara l’arte e mettila da parte – ha scritto nella didascalia del post per annunciare il cambiamento fai da te – In diretta dal mio bagno oggi mi sono improvvisata parrucchiera”. “Vi piace il mio nuovo look homemade?”, ha chiesto ai follower mostrando le foto della nuova frangia e della chioma super liscia a cui sembra aver dato una spuntatina. (Continua dopo la foto)



















A giudicare dai commenti piovuti sotto alle serie di scatti sì, il suo pubblico ha apprezzato. “Sempre stupenda”, “Ti sta benissimo”, “Meravigliosa”, si legge tra i tanti messaggi. Arriviamo così all’ultimo post in cui il décolleté esplosivo è tornato a fare da padrona. La frangia c’è e in effetti le sta un amore ma a catturare lo sguardo di tutti è il seno prorompente, grazie alla prospettiva molto ravvicinata. (Continua dopo la foto)















“Avete comprato l’uovo di pasqua? Qual è il vostro preferito? Scrivetemelo nei commenti e domani metterò like a 3 di voi”, ha scritto la Cipriani mostrandosi con un corpetto a fantasia floreale con la zip praticamente aperta sul davanti. Un ‘panorama’ che ha fatto girare la testa a tutti. Pochi minuti e boom: il post della Cipriani è stato preso d’assalto con like e commenti. E anche in questo caso i follower si sono superati in quanto a fantasia. (Continua dopo foto e post)











Certo, non mancano i commenti sulla frangetta perché magari qualcuno non aveva ancora visto il nuovo look: “Cipry sei bella con frangetta!”. E poi: “Wow Francy, tu si che sei uno strepitoso uovo di Pasqua”, “Esplosione di bellezza e sensualità”, “Senza parole sei bellissima e posso dirtelo che super seno che hai!”, “Complimenti sei uno spettacolo di donna molto sensuale e affascinante”, “Spettacolo di donna”. E lei ha risposto a tutti.

