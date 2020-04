Da giorni Pamela Barretta ed Enzo Capo sono tornati a far parlare di loro. Sembrava finita la storia d’amore della coppia nata nello studio del trono over di Uomini e Donne. L’aria di crisi aveva naturalmente messo in allarme i fan che, nonostante non vedano più la dama e il cavaliere in tv, continuavano a seguirli sui social.

Entrambi attivissimi su Instagram, infatti, da quando hanno lasciato il programma di Maria De Filippi hanno sempre aggiornato i rispettivi follower con scatti e dediche romantiche, spesso da posti da sogno dove sono volati per trascorrere insieme anche le vacanze. E dire che all'inizio non sembrava destinata a durare la loro conoscenza. Ai tempi della loro partecipazione a Uomini e Donne le discussioni erano all'ordine del giorno. E infatti quando hanno deciso di lasciare insieme lo studio Enzo e Pamela hanno spiazzato tutti.



















Il tempo ha dato loro ragione: l'amore nato davanti alle telecamere piano piano si è consolidato al punto che si parlava di matrimonio e di figli. Poi la doccia fredda con le voci di crisi delle ultime settimane. Sembrava finita tra Enzo e Pamela anche se l'ex cavaliere, per la verità, non aveva intenzione di mettere la parola fine alla loro storia.















Capo voleva aspettare di poter parlare con la Barretta di persona mentre Pamela pareva più convinta. Per il faccia a faccia dovranno aspettare ancora vista l'emergenza sanitaria. I due vivono infatti in due regioni diverse: lui nel napoletano, anche se spesso vola a Budapest per lavoro e lei in Puglia, a Brindisi. Ma non dimentichiamo i social. E infatti è su Instagram che arriva la conferma che la crisi è passata.











Enzo è riuscito a riconquistare Pamela: è evidente dalle sue Storie. L’ex cavaliere ha postato un video con delle foto di lui e la Barretta insieme. Un filmato molto romantico con tanto di cuori e dedica e con in sottofondo la canzone di Alessandra Amoroso “Fidati ancora di me”. La reazione di Pamela a questo gesto? Non solo ha condiviso tra le sue Stories la clip ma ha anche pubblicato una foto di qualche mese fa con tanto di cuori e le note di “Abbracciame” di Andrea Sannino. Insomma, i fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo.

