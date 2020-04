In queste settimane Ursula Bennardo non ha mai smesso di pensare a Sossio Aruta e di fare il tifo per lui. L’ex calciatore è entrato ‘in corsa’ nella Casa del Grande Fratello Vip ma è stato anche il primo concorrente a essere nominato finalista dal pubblico di Canale 5. La sua compagna, che proprio qualche mese fa l’ha reso di nuovo papà della piccola Bianca, ha di recente svelato su Instagram la promessa fatta da Sossio prima del suo ingresso al GF Vip.

La ex dama di UeD ha voluto mostrare a tutti i suoi follower un video mai pubblicato prima in cui si vede il suo compagno pronunciare con la voce rotta delle bellissime parole per lei e Bianca. Aruta compare accanto a un palloncino a forma di cuore con su scritto “Ci mancherai, ti amiamo. Pensaci ogni istante. Ursula e Bianca”. (Continua dopo la foto)



















Poi sulle note della canzone “All of me”, a un certo punto Aruta si scioglie pure in lacrime mentre ripensa a quanto costruito con la Bennardo e riflette sul fatto che è la prima volta che si separano da quando è nata Bianca. “So che farai un grandissimo tifo per me. E io ti penserò ogni singolo giorno”, dice Sossio commosso. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore e a pochissimo dalla finale del GF Vip Ursula ha voluto fare una dolce dedica al suo Sossio. “Volgi lo sguardo al sole e non vedrai mai ombre. Amore, qualsiasi cosa accada e accadrà nella nostra vita noi guarderemo sempre il sole. Meritiamo tutta la serenità che aspettavamo da una vita e che tanto abbiamo desiderato. In pochi sanno quanta forza e amore abbiamo avuto nel nostro passato per arrivare qui. Ti amo e conto le ore che ancora ci separano…”, ha scritto sotto a una sua foto. (Continua dopo foto e post)











Foto che la ritrae al sole, appunto, fasciata da una tutina viola. Impossibile non notare la sua forma fisica perfetta a pochi mesi dal parto. Ma per qualcuno è anche impossibile non notare la sua posa: gambe incrociate sul prato e parti intime a favore di camera. Tra i tanti complimenti come “Meravigliosamente unica”, “Uno splendore sei” e “Che fisico”, colpisce il messaggio pungente di un fan: “Bella, però chiudi un poco le gambe…”. E poi, dopo essere stato ripreso da un ammiratore di Ursula: “La mia era una battuta dato che si vede il gonfio delle parti intime…”.

