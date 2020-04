È incinta! Dopo due aborti consecutivi che l’avevano a dir poco buttata giù di morale, ora finalmente è in attesa di un bebè. Il quinto, per la precisione. Stiamo parlando di Hilaria Baldwin, moglie dell’attore Alec che ha annunciato a tutti la sua quinta gravidanza. La Baldwin si è mostrata su Instagram con l’addome in vista e ha dato la lieta notizia: “Sento un suono. Lascio che il bambino parli perché non ho le parole per esprimere come questo suono ci fa sentire.

Ho appena avuto la grande notizia che tutto va bene e che il piccolo è in salute. Volevo condividere la gioia con voi. Eccoci di nuovo”. Una grandiosa notizia per Alec e Hilaria Baldwin che avevano sofferto molto a causa dell’aborto del 2019. “Oggi abbiamo saputo di avere perso la nostra bambina di 4 mesi. Vogliamo che sappiate che anche se adesso non stiamo molto bene, andrà meglio” aveva scritto Hilaria lo scorso novembre. Per lei fu una sofferenza enorme. Continua a leggere dopo la foto



















La donna, che ha già una famiglia numerosa, anche in quell’occasione dolorosa si era detta fortunata: “Siamo fortunati ad avere i nostri 4 bambini, sono sani e questo non vogliamo perderlo di vista. L’ho detto a Carmen e così lo abbiamo comunicato ad Alec. Credo sia un buon modo di condividerlo anche con voi. Le ho detto che questo bambino non arriverà ma che faremo del nostro meglio per darle una sorellina. Sono devastata. Non me lo aspettavo quando sono stata a fare l’ecografia oggi. Non so cos’altro dire. Sono ancora sotto shock”. Continua a leggere dopo la foto















Ora però la famiglia si allarga e Alec e Hilaria possono coronare il loro sogno di avere un altro bimbo. Hilaria Lynn Thomas e Alec Baldwin si sono sposati nel 2012, nella cattedrale di St. Patrick a New York. Il loro amore era sbocciato durante il lavoro: lei era la personal trainer dell’attore e tra i due all’improvviso era scoppiato l’amore. Un amore che è stato reso ancor più prezioso dall’arrivo dei quattro figli. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Finding secluded places to be solitary… together 🤍 Un post condiviso da Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) in data: 31 Mar 2020 alle ore 5:20 PDT

Hilaria e Alec Baldwin sono già genitori di Carmela Gabriela (2013), Rafael (2015), Leonardo Àngel Charles (2016) e Romeo Alejandro David (2018). E presto i quattro fratellini saranno raggiunti da un quinto fratellino (o sorellina). Vista la predominanza di maschietti, forse la coppia spera che arrivi una femminuccia.

“È incinta!”. Le foto parlano da sole: cicogna in volo per la coppia super vip