“Sto facendo finta di stare ancora sotto la doccia, ragazzi, perché non li sopporto più. Li amo, i bambini e mio marito, però è veramente dura. Devo ancora preparare il pranzo e apparecchiare però è stata una mattinata allucinante. Cora si sveglia sempre presto, i maschi, invece, si svegliano più tardi e devo fare una seconda colazione. E poi l’aspirapolvere”.

Sono parole di Caterina Balivo che così si sfoga un po’ con i suoi fan di Instagram. La bella conduttrice di Vieni da me, che come tutti è costretta a rimanere in casa in questo periodo ammette avvertire qualche difficoltà tra le sue Storie. Da quando la sua trasmissione è in pausa, Caterina sta mostrando la sua quotidianità attraverso i social. Lo faceva anche prima ma ora ovviamente ha più tempo da dedicare alla casa e alla sua bellissima famiglia. (Continua dopo la foto)



















E per rimanere in contatto con il suo pubblico anche adesso che può stare a casa con i suoi bambini e fare la mamma a tempo pieno, la Balivo ha pensato insieme al marito Guido Maria Brera a un programma social che la vede in diretta ogni giorno. Si chiama My Next Book e propone interviste a scrittori famosi, partendo dal presupposto di non aver letto il suo libro prima del loro incontro via social. (Continua dopo la foto)















Le dirette Instagram di Caterina Balivo e di suo marito stanno riscuotendo un grandissimo successo ma come detto la presentatrice continua a mostrare anche il suo lato più privato e ‘casalingo’. Non senza ricevere critiche però. È successo sotto a uno degli ultimi post, quello che la ritrae a tavola pronta a gustarsi il pranzo della domenica. “Buona Domenica delle Palme #iorestoacasa #thks @chefnous per la pasta buonissima”, ha scritto nella didascalia. (Continua dopo foto e post)











Non è la prima volta che Caterina Balivo si avvale dei preziosi piatti di Chefnous. In passato lo aveva ringraziato sempre a mezzo Instagram mostrando una bella teglia di lasagne cucinate da lui, ma qualcuno ha approfittato per fare polemica sotto a questa ultima foto. Tra i tanti complimenti, infatti, qualcuno la invita a mettersi alla prova ai fornelli e altri: “Facile così” e “Ma mi chiedo, anche in queste circostanze così difficili vi fate preparare cibo e pietanze conto terzi?”.

Loredana Lecciso vuota il sacco: “Ecco cosa c’è davvero tra me e Al Bano”