Il look casalingo di Federico Fashion Style non passa inosservato. E il prezzo totale è da capogiro

Look casalinghi ma extra lusso. Tra quelli che non riescono a rinunciare alla passione per la moda anche in isolamento c’è sicuramente Federico Fashion Style. Al secolo Federico Lauri, il parrucchiere di Anzio è diventato il punto di riferimento delle amanti più esigenti dell’hair style. Da lui sono passate Valeria Marini, Pamela Prati e Sabrina Ferilli tra le altre, ma è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi una delle influencer più famose d’Italia, Giulia De Lellis a lanciarlo nel mondo dorato del jet set.

Federico è anche noto per aver inventato tecniche innovative come i colpi di sole con i palloncini a elio, l’ananas per la messa in piega o un ferro per fare onde inventato da lui smontando uno tradizionale e rimontandolo al contrario. Insomma, grazie alla sua inventiva e allo stile molto particolare Federico Fashion Style è riuscito a diventare uno dei parrucchieri più famosi d’Italia. (Continua dopo la foto)



















Anche perché oltre ad avere diversi saloni in Italia si è fatto conoscere dal grande pubblico con lo show ‘Il salone delle meraviglie’ in onda su Real Time. E come anticipato in apertura, si veste di tutto punto anche in casa. Basta dare una sbirciata al suo affollatissimo profilo Instagram, dove nelle dirette e nelle Storie l’hair stylist delle vip approfitta per mettere in mostra i suoi look “di lusso”. (Continua dopo la foto)















Negli ultimi giorni ha colpito un suo outfit. Federico Lauri si è mostrato sui social con dei capi d’abbigliamento davvero costosi. Il parrucchiere più amato dalle celebrities italiane ha abbinato dei pantaloni skynny neri a una felpa con il cappuccio arancione e completato il tutto con un cappellino di lana in tinta e con un paio di sneakers firmate Balenciaga. Solo queste partono da 750 euro. (Continua dopo foto e post)











Ma è stato soprattutto il soprabito ad attirare gli sguardi. Se le temperature non sono ancora proprio primaverili, Federico Fashion Style ‘risolve’ con un bomber di Fendi con l’interno arancio, decorato con l’iconico logo con la doppia F. Volete sapere il suo prezzo? Ben 640 euro. Che, sommate alla cifra delle sneakers bianche e nere di Balenciaga, fanno schizzare il totale a 1.390 euro. E dire che questo è un outfit che usa in casa…

Uomini e Donne, rivoluzione: la nuova idea di Maria De Filippi