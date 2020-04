“È tempo di tornare a casa, senza paura, ma con tutte le precauzioni necessarie. Ricorda la vita degli altri, dipende anche da noi”. Così, con queste parole scritte in spagnolo sotto alla foto che lo immortala tutto bardato, con tuta, mascherina e guanti, e la valigia in mano, annuncia su Instagram di essere pronto a fare ritorno a casa. Nonostante il momento delicatissimo dovuto all’emergenza sanitaria e le rigide regole sugli spostamenti che ne sono derivate.

Non c'è voluto tanto perché i follower si infuriassero. Difficile riconoscerlo così conciato, ma è proprio uno degli ex protagonisti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip che sta volgendo al termine, anche se la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia è durata un battito di ciglia. Ma è anche un ex volto di Uomini e Donne: è lì che il pubblico l'ha conosciuto.



















Stiamo parlando di Ivan Gonzalez, lo spagnolo che a dirla proprio tutta ha iniziato a farsi conoscere con Temptation Island Vip: era il single che aveva conquistato Valeria Marini che poi, ironia della sorte, è entrata al GF Vip di Alfonso Signorini quando però lui era già stato eliminato. Biografia a parte, come riporta Il Giornale Ivan è stato pesantemente criticato in rete per questo suo post in cui annuncia di tornare in Spagna.















Ivan Gonzalez ha così deciso di far ritorno a Madrid, la sua città natale dove vive e lavora ma quell'annuncio ha generato un'enorme polemica, soprattutto tra i suoi fan spagnoli: "Questa parte del 'rimanere a casa' non hai capito? Dovrebbero multarlo per essersi trasferito così da un posto a un altro … non ti rendi conto di tutti gli sforzi che i nostri servizi sanitari stanno facendo?", si legge sotto.











E ancora: “Come influencer dovresti dare l’esempio e rimanere a casa. Inoltre, sanitari disperati e non attrezzati lavorano con sacchetti di immondizia improvvisati senza poter avere quel vestito che indossi. Se avessi qualche buon senso almeno non pubblicare la foto in quel modo. Non puoi giocare con queste cose”, Ivan è poi intervenuto nella discussione per spiegare i motivi del suo viaggio: “Sto per perdere due minuti del mio tempo per dirti che ho un’attività a Madrid e devo tornare a casa mia per lavoro, sono stato rinchiuso per tre mesi sia in Italia che in Spagna”.

