Adriana Volpe è stata una delle protagoniste assolute di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip che ora volge al termine. Fra pochi giorni, infatti, mercoledì 8 aprile per la precisione, il pubblico di Canale 5 scoprirà il vincitore. Com’è noto la bella conduttrice ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia un paio di settimane fa. Un’uscita improvvisa dovuta al peggiorare delle condizioni del suocero, Ernesto Parli, poi deceduto poco dopo.

Il grave lutto che ha colpito la sua famiglia l’ha costretta ad abbandonare il reality che, con ogni probabilità, l’avrebbe vista approdare in finale visto il gradimento del pubblico. Adriana Volpe ha poi registrato un video messaggio per i suoi ex compagni d’avventura che Alfonso Signorini ha mostrato la settimana scorsa durante la consueta diretta, ma negli ultimi giorni la presentatrice non ha più dato notizie di sé. (Continua dopo la foto)



















Adriana Volpe si è tenuta lontana dai social network per giorni ma ora, a sorpresa, è tornata su Instagram con un video rivolto ai suoi fan e sostenitori. “Eccomi qui… solo per dirvi grazie. Anche se è un momento complicato per me, vi leggo e vi ringrazio per l’affetto”, ha scritto nel suo ultimo post Instagram Adriana Volpe, che nella Casa di Cinecittà è riuscita a farsi apprezzare dalla gran parte dei concorrenti oltre che dai telespettatori. (Continua dopo la foto)















Grazie per l’affetto, io vi porto nel mio cuore”, ha proseguito Adriana Volpe nel suo ultimo videomessaggio che avrà rincuorato tutti coloro che si erano preoccupati per la sua assenza dai social. “Mi voglio scusarmi se sono stata un po’ assente sui social, ma cercate di capirmi, sono stati giorni difficili per me e per la mia famiglia e voglio stare con mia figlia”, ha detto ancora. (Continua dopo foto e post)









“Sono stata lontana per tanti giorni, sono tornata a casa e la situazione è stata molto dura da affrontare e quindi ho bisogno di recuperare tutte quelle coccole e attenzioni che in quelle settimane nella casa non ho dato a mia figlia. Presto tornerò a condividere con voi le mie giornate”, ha quindi promesso la Volpe ai suoi follower che sono aumentati a dismisura nelle settimane di permanenza nella Casa,

Giancarlo Magalli, la ‘coltellata’ a Barbara D’Urso è boom! È successo tutto in diretta