“Sto davvero esagerando, lo so…”. Ida Platano non si vergogna ad ammetterlo: cosa sta succedendo alla ex dama di UeD

Alla fine della quarantena, si sa, ne usciremo tutti più grassi. Tra i tanti anche la bellissima Ida Platano che sta proseguendo la sua quarantena in casa a Brescia, circondata dall’affetto del figlio e dall’amore di Riccardo Guarnieri. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne stanno trascorrendo queste settimane di stop dalla vita sociale insieme e in queste ore su Instagram Stories Ida Platano ha voluto parlare a tu per tu con i suoi fans. “Volevo parlare con voi e dirvi se in questo momento avete dei doloretti alle gambe, io si, sarà il poco movimento, sarà comunque che è tutto un po’ diverso, la vita sedentaria, e poi io sto esagerando un po’ tanto con i dolci, con il salato, e il sale non fa tanto bene”.

Questo ha detto Ida Platano su Instagram che ha ammesso di essersi concessa qualche peccato di gola in più in questo periodo e di essersi coccolata con massaggi e trattamenti di bellezza. L'interruzione delle attività per il coronavirus ha permesso a Ida Platano e Riccardo Guarnieri di iniziare un periodo di convivenza a Brescia e mettere alla prova il loro legame.



















Si tratta di un rapporto strano, fatto di alti e bassi che ha visto i due protagonisti di Uomini e Donne tornare più volte nel Trono Over per chiarirsi e ricomporre i pezzi. Ida Platano in queste settimane si sta dedicando a Riccardo Guarnieri e al piccolo Samuele, viziando i due uomini di casa con piatti prelibati come arrosto con le patate e profiterole.















La donna si è messa ai fornelli, come visibile nelle foto in basso. In attesa di rivedere Ida Platano e Riccardo Guarnieri nel salotto rosa di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia su Instagram Stories ha sottolineato di essere al lavoro.











Mennoia, che già nei giorni scorsi aveva raccontato di aver ripreso i casting per UeD e Temptation Island, ha mostrato in queste ore su Instagram l’immagine (visibile in basso) della parte esterna degli studi di Canale5. Insomma la macchina organizzativa del Trono Over e Classico non si è fermata e presto potrebbero esserci novità positive per i telespettatori. Chissà quando riusciremo a vederli ancora…

