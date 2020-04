Anche Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo del loro meglio per non perdere la positività in questo momento difficile. Tutti i giorni l’influencer e il rapper, che si sono anche distinti per la solidarietà, documentano il loro quotidiano in questo periodo di isolamento che dura ormai da più di 3 settimane. La coppia d’oro dei social si mostra su Instagram nelle attività più svariate.

Dai giochi col figlioletto Leone ai tutorial di trucco e per allenarsi in modo efficace tra le mura domestiche. Come tutti cercano modi divertenti e anche utili per passare il tempo. E poi come sempre si prendono in giro, perché chi li segue su Instagram sa bene che si fanno scherzi a vicenda magari riprendendosi in momenti che dovrebbero restare privati. Poche ore fa, poi, hanno dato il meglio di loro in questo senso. (Continua dopo la foto)



















Com’è noto parrucchieri e centri estetici sono serrati da quasi un mese e Fedez, con la complicità di Chiara che è una che sta allo scherzo, ha voluto mostrare gli effetti “disastrosi” che la chiusura dei saloni di bellezza potrebbe avere sull’aspetto della bellissima influencer che siamo abituati a vedere sempre curatissima oltre che ovviamente trendy e con capi super fashion indosso. (Continua dopo la foto)















Il risultato dell’esperimento? Sorprendente: Chiara Ferragni è apparsa irriconoscibile con baffi, barba, sopracciglia folte, basette e una serie di tatuaggi su guance e fronte. “Gli effetti della quarantena: 1 mese senza estetista e scopro di aver sposato Post Malone”, ha scritto Fedez sotto al filmato che in cui la fashion blogger italiana più famosa nel mondo si lascia immortalare in questa versione inedita e con un’espressione serissima. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Gli effetti della quarantena: 1 mese senza estetista e scopro di aver sposato Post Malone Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 2 Apr 2020 alle ore 6:36 PDT

Visualizza questo post su Instagram Another successful pie for the books 💪🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 27 Mar 2020 alle ore 2:35 PDT



Più tardi Fedez e Chiara hanno fatto vedere anche il “dietro le quinte” mostrandosi alle prese con il trucco. Di sicuro sono riusciti a strappare una risata ai suoi follower. Ma in generale la Ferragni riesce comunque a essere fashion anche in isolamento. Pochi giorni fa non è sfuggito all’attenzione delle fan il suo maglioncino con la scritta “Wish you were here”. Di cachemire grigio, ed è del brand The Mark & Lingua Franca e costa ben 380 dollari, cioè quasi 350 euro.

