Grave lutto per Fiordaliso: la cantante ha perso la madre e ha informato i fan della sua perdita attraverso Twitter. A uccidere la madre della cantante è stato il male del momento che dimostra ancora una volta di essere aggressivo e spietato e di non guardare in faccia a nessuno. Fiordaliso è distrutta dal dolore: a causa della terribile infezione che sta girando in questo periodo e che ha contagiato lei, sua sorella, suo padre e sua madre, la cantante ha dovuto dire addio alla madre.

"Piacenza: maledetto covid-19 ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita) mia sorella ammalata (ora guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto è guarito vaff corona virus", ha scritto Fiordaliso su Twitter. Tanto dolore, ma anche tanta rabbia: la malattia non ha risparmiato nessuno della sua famiglia. Ma, se lei, sua sorella e suo padre sono guariti, sua madre non ce l'ha fatta.



















Piacenza, la città di Fiordaliso, è una delle più colpite dall'epidemia. La gente sta male, soffre e ancora è lontana la luce in fondo al tunnel. Tutti ci chiediamo quando finirà ma nessuno sa veramente che piega prenderà la cosa. Recentemente, per esempio, si è parlato anche di una possibile "seconda ondata" di contagi in autunno. Ondata che non farebbe che rendere le cose ancora più difficili. Ma sono solo ipotesi ed è meglio concentrarsi sul presente.















Fiordaliso è tornata sui social dopo un lungo periodo di silenzio. Ai fan era sembrato strano dal momento che la cantante è sempre molto attiva sui social. Ora che ha confessato di essere stata contagiata insieme a tutta la famiglia, si spiega il motivo della sua lunga assenza dai social. Negli ultimi tweet la cantante si era soffermata sulla sofferenza degli animali, a volte aveva condiviso notizie sull'epidemia.









PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

PIACENZA ..questa cosa me la dovete spiegare ..chiusi X 2 Week i negozi dei centri commerciali . Nello stesso centro OBI aperto Supermercato aperto .con un sacco di gente …PERCHEEEEE????con i carrelli non ci si ammala?#Piacenza — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) March 2, 2020

Fiordaliso in particolare si chiedeva come mai alcuni supermercati della città fossero ancora aperti nonostante la grave situazione: “PIACENZA ..questa cosa me la dovete spiegare ..chiusi per due Week i negozi dei centri commerciali. Nello stesso centro OBI aperto Supermercato aperto, con un sacco di gente …PERCHEEEEE????con i carrelli non ci si ammala? #Piacenza”.

