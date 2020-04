Paola Caruso torna a far parlare di sé. E sono ancora critiche. Solo qualche giorno fa la ex Bonas di Avanti un altro è stata duramente attaccata in diretta a Live Non è la D’Urso. Uno scontro durissimo con Giovanni Ciacci che, in collegamento da casa con lo studio di Barbara D’Urso non le ha mandate a dire alla Caruso: “Hai fatto una ca***ta, non starnazzare!”, le ha urlato lo stylist.

Il motivo? Poco prima Paola aveva attirato l’ira di tanti utenti della rete per un post apparso sul suo profilo Instagram che la ritraeva a spasso, a Milano, col figlio Michelino nonostante l’emergenza sanitaria. “Ma forse non hai capito che non devi uscire? Cosa non ti è chiaro? Pure il bambino porti fuori… robe da matti”, “Veramente hai trasgredito le regole. Sei da denuncia. Facessero tutti come te, il parco dove stai sarebbe pieno”, avevano commentato sotto alla serie di foto alcuni suoi follower. (Continua dopo la foto)



















Da Barbara D’Urso Paola Caruso ha provato a difendersi: “Io ho fatto questa foto quando ancora si poteva uscire nei pressi delle proprie abitazioni – ha detto – Cosa, questa, che è permessa ancora adesso. Non è che sono uscita, sono solo andata al parco”. Ma Ciacci è letteralmente esploso. Ora una nuova polemica ma di tutt’altro genere. Paola è in casa e si è data alla cucina. (Continua dopo la foto)















Come mostrato su Instagram, la showgirl ha preparato una torta allo yogurt e tra quelli che si complimentano per la bellezza del dolce ci sono molti altri che si concentrano sul suo look. Paola, che indossa una mise total pink, è completamente struccata negli scatti e, purtroppo per lei, sono tantissimi i messaggi al veleno. La versione al naturale della ex Bonas, è evidente, non è piaciuta a tutti. (Continua dopo foto e post)









E come al solito c’è chi va sul pesante: “Ma ti sei vista che senza il trucco sei brutta forte?”, “È già brutta con il trucco, pensa senza”, si legge. E ancora: “Senza trucco sei irriconoscibile, quindi scendi dal piedistallo, che non sei tutta questa bellezza, montata”, “Comunque non è cattiveria è verità è orribile senza trucco nessuna invidia o cattiveria basta essere onesti”. Molti, a onor del vero, la difendono a spada tratta scrivendo “Vorresti essere “brutta” come Paola… invidia brutta bestia” e “Bellissima così acqua e sapone… hai lo stesso sguardo di tuo figlio”.

