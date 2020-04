“Sono stravolta”. GF Vip: Teresanna Pugliese, è successo al ritorno a casa. Costretta a fare i conti con una dura realtà

Non è stato facile per alcuni lasciare la casa del Grande Fratello Vip proprio durante la semifinale, a un passo dall’ipotetica vittoria. Tra i tanti anche Antonio Zequila, protagonista assoluto e sfortunato della puntata, ma anche Teresanna Pugliese. L’uscita di Zequila è stata solo la prima, seguita dall’eliminazione a sorpresa di Teresanna e infine di Licia Nunez. L’ex tronista ha ripreso subito in mano i social dopo il GF Vip pubblicando una storia su Instagram appena uscita da Cinecittà.

La bella Teresanna ha raggiunto la famiglia, sottolineando di essere felicissima di riabbracciare il marito Giovanni e il figlio Francesco, l’influencer con un filo di voce e una leggera commozione ha però ammesso: “Sono stravolta, l’impatto con la realtà non è stato semplice, ho un turbinio di emozioni enorme e piano piano riuscirò a realizzare tutto”. (Continua a leggere dopo la foto)



















La bella Pugliese, ma non di origine, dopo il Grande Fratello Vip ha fatto fatica a trattenere le lacrime, ma ha voluto ringraziare i suoi fans personalmente. Dopo l’eliminazione al GF Vip Teresanna Pugliese, in macchina nel viaggio verso casa, ha promesso al pubblico che la segue che presto tornerà a parlare sui social della sua esperienza nel reality. (Continua a leggere dopo la foto)















Una volta ripreso il ritmo naturale nel mondo esterno, l’ex tronista ha sottolineato che racconterà a tutti le emozioni vissute e la sua verità, riferendosi forse ai numerosi scontri avuti nella casa. Proprio ieri infatti Teresanna aveva offeso Sossio con il quale non ha mai stretto un legame di amicizia. A caldo Teresanna ha confessato sul Grande Fratello Vip 2020: “È stato un viaggio immenso spero di avervi regalato dei bei momenti, anche se non è sempre facile sapersi esprimere”. (Continua a leggere dopo la foto)











A bocce ferme Teresanna, che ieri è stata ripresa da Signorini, non ha nascosto di essere un po’ delusa per la finale mancata al GF Vip 4. L’ex tronista ha infatti ammesso dopo l’esclusione dal Grande Fratello Vip 2020: “Grazie perchè sono arrivata quasi alla finale anche se sono uscita stasera con qualche malinconia in più per tutta una serie di emozioni”. Ma finisce qua?

Ti potrebbe anche interessare: Federica Lepanto, che trasformazione! 5 anni dopo il Grande Fratello, ecco com’è oggi l’ex vincitrice del reality