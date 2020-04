Caterina Balivo non è più impegnata con Vieni da Me. Come tanti altri programmi, anche il suo in onda su Rai1 è stato sospeso ma lei ha trovato comunque il modo per rimanere in contatto con il suo pubblico proponendo un nuovo format. Anche ora che può stare a casa con i suoi bambini e fare la mamma a tempo pieno, la Balivo ha pensato insieme al marito Guido Maria Brera a un programma social che la vede in diretta ogni giorno.

Si chiama My Next Book e propone ai follower interviste a scrittori famosi, partendo dal presupposto di non aver letto il suo libro prima del loro incontro via social. Le dirette Instagram di Caterina Balivo e di suo marito, che hanno già sentito Gianfranco Carofiglio, Paolo Genovesi e Massimo Bisotti per fare degli esempi, stanno riscuotendo un grandissimo successo.



















Ma quello che piace da impazzire ai fan è la loro spontaneità, piccoli bisticci e momenti di complicità inclusi. Come quando Brera ha elogiato la conduttrice per le indubbie capacità che sta dimostrando nel corso di questa esperienza. "Ha ragione tuo marito – ha commentato un'utente -, tu hai potenzialità per fare di più. Altro che Vieni da Me, ti vedo adatta a programmi più profondi e veri. Mi permetto di dirtelo in punta di piedi e rispettando il tuo lavoro, ma tuo marito dice bene".















Non solo dirette con My Next Book. Caterina Balivo continua anche a mostrare ai follower il suo quotidiano. Uno degli ultimi post, tuttavia, ha fatto preoccupare alcuni dei suoi follower. Sotto all'immagine in cui si mostra sdraiata sul divano, con un'espressione preoccupata ha scritto: "Vi capita mai di voler dire tante cose, di svuotare la testa ma non Riuscirci? Oggi va così… Una cosa però è nel mio cuore detta da @fabiogenovesifg oggi 'Il tetto della mia casa va a fuoco, finalmente posso vedere la luna' (poesia giapponese)".











Quella foto e quel messaggio hanno subito scatenato i più apprensivi. “Sei provata, sei in crisi con tuo marito?”, ha scritto una fan. E un’altra: “Ciao Cate, ho paura che la continua convivenza con tuo marito, sia diventando pesante. Ti vedo molto provata, la convivenza forzata è dura”. Alla vista di quei messaggi, la Balivo è intervenuta e tranquillizzato tutti: “Ma nooo io amo stare tutti i giorni con mio marito”.

