Non è la prima e nemmeno l’ultima vip a condividere con i fan uno scatto amarcord, ma in questo caso riconoscere questa bambina è davvero impresa difficile. In questo periodo in cui tutti, personaggi famosi inclusi, sono costretti in casa per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus non è raro imbattersi in foto vintage su Instagram.

E lei, che oggi è considerata tra le più brave cantanti al mondo oltre che un'indiscussa icona di stile ha deciso di riaprire l'album dei ricordi per festeggiare il suo compleanno. Sono 52 le candeline spente e, complice il momento delicatissimo, non c'è stato alcun party, così come nessuna esibizione o viaggio per celebrare questo giorno importante. Ma ha deciso di far condividere una fotografia dell'infanzia allo staff che da sempre cura il suo profilo social.



















Difficile che questa bambina che vedete nello scatto con l'espressione dolce e un po' impacciata a quell'epoca sapesse chi sarebbe diventata un giorno. È Celine Dion la bimba con la frangetta che indossa una magliettina con le ruches a stampa scozzese sulle tonalità del rosso, giallo e verde. La foto, mai vista prima, è tratta dall'annuario scolastico, probabilmente quello delle elementari.















Lo sguardo profondo e il sorriso dolce ancora oggi contraddistinguono Celine Dion, mito assoluto della musica. Nella didascalia del post lo staff della cantante ha scritto: "Buon compleanno Celine! Ti auguriamo salute, amore e felicità". La reazione dei fan è stata immediata: sono stati moltissimi quelli che sono rimasti impressionanti da questo tenero scatto poi inondato di like e commenti.











Celine si sta godendo la quarantena in compagnia dei tre figli Rene (19 anni) e i gemelli Nelson e Eddy (9 anni) e, come i suoi colleghi, è stata costretta a cancellare il tour mondiale di “Courage” a causa della pandemia. Via Twitter la cantante ha infatti annunciato che le tappe in Stati Uniti e Canada sono state rimandate: “Le date del Courage World Tour in Nord America, previste dal 24 marzo al 27 aprile, sono state posticipate e saranno ridefinire”.

