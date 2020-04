Da qualche settimana Anna Tatangelo è tornata ufficialmente single. La cantante di Sora e lo storico compagno e papà del figlio Andrea Gigi D’Alessio si sono definitivamente lasciati dopo tanti, tantissimi anni. Erano insieme dal 2006. E dopo mesi di voci di distacco totale tra i due come trapelava anche dai rispettivi social, Anna e Gigi hanno comunicato l’addio con la stessa identica nota.

“Io e Gigi non stiamo più insieme da un po’ – ha fatto sapere la bellissima cantante di Sora chiedendo poi rispetto ai fan – Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata…”. (Continua dopo la foto)



















La notizia è stata un duro colpo per i fan della coppia, che avevano sperato fino all’ultimo che le voci di una crisi fossero infondate. Già nel 2017 la coppia si era separata. Lei era andata via di casa e poco dopo lui aveva cercato di riconquistarla, anche per il figlio Andrea: la coppia aveva deciso di riprovarci ed era tornata insieme, ma è possibile che non siano riusciti a lasciarsi alle spalle incomprensioni e dissapori. La stessa Anna infatti aveva rivelato che il riavvicinamento non era stato per niente semplice. (Continua dopo la foto)















Poi, recentemente, il lungo silenzio social di entrambi ha fatto crescere i sospetti: Natale separati e anche nel giorno del compleanno di Gigi Anna non ha postato nulla. Poi l’annuncio. Ma a proposito di compleanni, nelle ultime ore la Tatangelo ha celebrato sui social quello del figlio Andrea con una foto e parole dolcissime. “Auguri amore mio! Nulla, oggi non ce l’ho fatta a non emozionarmi: 10 anni! Grazie perché riempi la mia vita, perché grazie al tuo amore incondizionato cresco giorno dopo giorno anch’io, e grazie a te mi sento sempre più completa come donna e come mamma. Grazie perché sei il successo più grande! Ti amo tanto!”. (Continua dopo foto e post)











È raro che Anna Tatangelo mostri il viso del figlio, che ha appena compiuto 10 anni. Ma in questo giorno speciale ha voluto condividere con i suoi tanti fan uno scatto tenerissimo in cui la cantante, che appare sorridente e serena, abbraccia Andrea. Gli auguri e i complimenti dei suoi ammiratori non si sono fatti attendere: “Che bello!”, “È diventato un ometto”, “Siete meravigliosi”. Anche Gigi ha lasciato un messaggio al post di Anna: “Auguri cuore di papà”, ha scritto.

