Cristina Chiabotto è stata Miss Italia nel 2004 e nonostante siano passati tanti anni resta una delle reginette di bellezza più ammirate. Lo scorso 21 settembre, poi, ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita: ha giurato amore eterno a Marco Roscio nella chiesa di Sant’Uberto immersa nella splendida cornice della Reggia di Venaria Reale (Torino) davanti a amici e parenti. Inutile dire che Cristina era un incanto.

Con un abito bianco con inserti in pizzo firmato Alberta Ferretti, è arrivata accompagnata dal padre a bordo di una spider e ha incantato tutti. Poi il sontuoso ricevimento nella Reggia, residenza sabauda e patrimonio Unesco, con oltre 400 invitati tra cui molti volti legati alla Juventus, come Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Proprio qualche giorno fa ha ricordato sui social uno dei momenti più intensi del suo matrimonio. (Continua dopo la foto)



















“Amore” è la semplice didascalia lasciata dalla bella Cristina Chiabotto sotto allo scatto in bianco e nero di un bacio in chiesa al suo Marco. Ora, in questo momento difficile per l’emergenza sanitaria di coronavirus, i neo marito e moglie si godono la convivenza forzata ma, come molte altre vip, l’ex Miss Italia non dimentica di tenersi in contatto con i suoi tanti follower. (Continua dopo la foto)















Tra selfie in cui il suo viso perfetto, da bambola, ‘buca’ l’obiettivo la Chiabotto approfitta per condividere il suo sistema per tenersi in forma in casa durante questi giorni di quarantena. “Io ballo a casa!!! Bachata”, ha scritto come didascalia del video in cui si lancia in una sensualissima bachata con il sottofondo di una musica caraibica. Boom di like e di complimenti immediato. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Bachata ♥️ Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 30 Mar 2020 alle ore 10:22 PDT



Con indosso un top nero e una gonna a ruota di colore blu elettrico, Cristina Chiabotto si muove a ritmo di musica. Super sensuale. Inutile aggiungere che i complimenti sono arrivati a pioggia (anche se per qualcuno è diventata troppo magra) ma c’è un altro dettaglio che non sfugge. Come riporta Il Giornale, tra una piroetta e l’altra la gonna si alza durante il balletto e a qualcuno viene il dubbio che sotto non porti la biancheria intima… Non c’è o semplicemente non si vede?

