Barbara D’Urso, un’altra polemica. Non è proprio un bel momento per Carmelita, che è una delle poche conduttrici ad andare in onda nonostante l’emergenza coronavirus: oltre agli attacchi per le sue trasmissioni deve fare i conti anche con le critiche che piovono sotto ai suoi video social. Un esempio: pochi giorni fa Barbara D’Urso, che su Instagram è attivissima e in questo periodo tende a ricordare quotidianamente ai follower di rimanere in casa e le precauzioni necessarie, si è mostrata ai fornelli.

Ha sempre detto di essere una buona forchetta e ora che ha più tempo a disposizione si dedica spesso alla cucina mostrando con orgoglio i suoi piatti. Lo ha fatto anche venerdì scorso quando si cimentata nella preparazione di un bel polpettone. Peccato che quel filmato l’abbia fatta finire nel mirino di tanti utenti che non hanno affatto apprezzato la sua idea per cena. (Continua dopo la foto)



















Barbara D’Urso è stata sommersa di messaggi negativi sotto al video in cui prepara il polpettone: è stata accusata di non rispettare il divieto di mangiare carne durante i venerdì di Quaresima. “Tu che dici di dire il rosario e pregare tutte le sere ma lo sai che siamo in quaresima e oggi è venerdì?”, le ha chiesto un utente sotto al post. (Continua dopo la foto)















E un altro: “Barbara sei cosi cattolica che non sai che oggi non si mangia carne???”. Senza contare quelli che dubitano del fatto che abbia girato il video poggiando il telefono sul cavalletto. A molti l’inquadratura è sembrata molto mossa, come se qualcuno avesse lo smartphone in mano di fronte a lei. Ora un altro filmato: è finita tra le critiche la sua idea di spiegare bene come mettere e togliere correttamente la mascherina chirurgica. (Continua dopo foto e post)











Dopo aver mostrato come togliere i guanti, Barbara D’Urso ha spiegato che bisogna lavare bene le mani e poi toccare la mascherina, per metterla e toglierla, solo dagli elastici. Ma il suo pubblico non sembra aver apprezzato molto i suoi consigli e tutorial. Tanti l’hanno criticata accusandola di spiegare cose troppo scontate. “Guarda che ci eravamo arrivati tutti!”, “Non siamo menomati”, “Ma veramente fai?”, si legge sotto al post. E ancora: “Hai rotto!”, “Stai diventando patetica”.

Barbara D’Urso asfaltata: parole di fuoco che arrivano proprio da ‘lui’