Diletta Leotta ai fornelli, Diletta Leotta in pigiama, Diletta Leotta pronta per una diretta radiofonica. Ma sempre senza rinunciare alla sensualità. La conduttrice di Dazn, ora libera dagli impegni lavorativi vista la sospensione del campionato di calcio per via dell’emergenza sanitaria di coronavirus, non rinuncia a tenersi in contatto con i suoi tanti follower e, volutamente oppure no, non può fare a meno di mandarli tutti in tilt.

Sì, anche struccata mentre fa le pulizie di primavera. Diletta Leotta è una bomba sexy sempre e comunque. Anche in casa, dove come tutti sta trascorrendo questi giorni difficili. E non c’è post sul suo profilo Instagram che non alzi la temperatura. Come quello in cui si mostra in pigiama, si diceva. Un paio di giorni fa la giornalista sportiva ha regalato ai fan questa immagine inedita ma ha comunque scatenato le loro fantasie. (Continua dopo la foto)



















La bella Diletta ha approfittato della quarantena per darsi alle faccende domestiche, lasciandosi immortalare alle prese con la pulizia del pavimento. Immortalata con un mocio tra le mani, completamente struccata, con un pigiamino di seta rosa corto e un paio di infradito ha comunque collezionato un boom di like e di commenti. Come “Sempre bella anche in quarantena”, “Più bella così che con trucco e parrucco”, “Ma fai anche pulizie a domicilio? Chiedo per un amico”. (Continua dopo la foto)















Nell’ultimo post, invece, ha fatto un annuncio: “Felicissima di annunciarvi che #105takeaway arriva anche in TV!!! Tutti i giorni dalle 12 alle 13 ci vediamo su @radio105 Tv, canale 157 ”. I suoi ammiratori ne sono stati felici ma quello che più ha colpito la loro attenzione è stato, nemmeno a dirlo, il suo look casual e sexy allo stesso tempo. Tutti fissi sulla maglia nera trasparente che lascia intravedere il suo seno esplosivo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Pulizie di primavera 🌸😄 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 29 Mar 2020 alle ore 2:08 PDT



Sarà stato l’annuncio o il reggiseno che si intravede dalla maglia super attillata nera a far piovere tutti quei like in poco tempo? L’unica certezza è che Diletta Leotta ha conquistato ancora una volta tutti. E sotto allo scatto si legge: “C’è chi ha zoommato e chi mente”, “Questa maglia è legale?”, “Per te uscirei senza autocertificazione!”. E ancora: “Diletta sei proprio una bomba!”, “Nonostante il Coronavirus, tu sei il nostro attimo di felicità”.

