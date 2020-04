“Anche oggi abbiamo la possibilità di pensare agli altri… mi aiutate??? Siete già tanti ma voglio credere che si possa fare ancora di più. GRAZIE A TUTTI…il più bello dei grazie ❤️ SOStieni Brescia” ha scritto qualche giorno fa Ambra Angiolini sul suo profilo Instagram a didascalia di una foto che la ritrae bella e sorridente. In questi giorni di emergenza coronavirus sono tantissimi i vip che stanno lanciando campagne di solidarietà e raccolte fondi per aiutare gli ospedali ma anche le persone in difficoltà. Basti pensare alla mega raccolta fondi organizzata da Chiara Ferragni e Fedez,

che è la raccolta fondi più grande mai realizzata sulla piattaforma della quale si sono serviti. I soldi raccolti grazie alla Ferragni e Fedez sono già stati usati: da pochi giorni ha aperto alla Fiera di Milano l'ospedale che servirà ad accogliere pazienti malati di coronavirus. Ma quella della Ferragni e Fedez è solo una delle racoclte fondi lanciate in questo periodo. Per esempio Ambra promuove quella per raccogliere fondi per Brescia.



















Un gesto di grande solidarietà che mostra il cuore grande di Ambra Angiolini. La Angiolini, che oggi è una delle attrici italiane più apprezzate, ha iniziato la sua carriera quando era un'adolescente. Come dimenticarla a Non è la Rai? Ecco. Ma ormai Ambra ne ha fatta di strada e ha dimostrato di essere una donna davvero in gamba. Nella giornata di martedì 31 marzo 2020 Ambra ha postato una nuova immagine su Instagram e un nuovo messaggio.















"Metti la tua mano sulla mia e aiutiamoci ✋🏼Vi aspetto oggi in diretta alle 17.00 insieme a @francescorenga e Andrea Bellotto di @pasticcerialievita che devolverà a #SostieniBrescia un euro per ogni colomba venduta". I fan, oltre a farle i complimenti per l'iniziativa e per la sua generosità, hanno messo in evidenza un dettaglio che riguarda i suoi denti. "Ma sui denti hai un effetto un filtro?? 😂Sembri Barbie… Belle anche in quarantena… 👍" si legge tra i commenti.











E ancora: “Peccato per il sorriso, che non è più il tuo”. Ovvio, non è questo il momento per sottolineare certi dettagli ma sono diverse le persone che hanno notato qualcosa di strano nel sorriso della Angiolini. Anche voi avete notato una differenza rispetto al passato?

