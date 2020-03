Barbara D’Urso sempre in tv e sempre più attiva su Instagram Da quando sono in vigore le disposizioni del governo per il contenimento del Covid19, non solo Carmelita è una delle poche conduttrici a essere ancora in onda (e con ben due programmi, ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Live – Non è la D’Urso’ ma entrambi dedicati interamente all’emergenza sanitaria con ospiti, storie e collegamenti) ma si tiene costantemente in contatto anche con il suo pubblico social.

Barbara D’Urso pubblica di continuo video su Instagram in cui nel ricordare di rimanere in casa per la sicurezza di tutti dà consigli e informazioni sulle buone pratiche di prevenzione. Poco tempo fa ha fatto vedere ai fan come lavarsi correttamente le mani e come togliersi i guanti dopo l’utilizzo fuori casa ma è solita anche mostrarsi dietro ai fornelli. (Continua dopo la foto)



















Ha sempre detto di essere una buona forchetta e ora che ha più tempo a disposizione la presentatrice si dedica spesso alla cucina mostrando con orgoglio i suoi piatti. Lo ha fatto anche venerdì scorso quando si cimentata nella preparazione di un bel polpettone. Peccato che quel filmato l’abbia fatta finire nel mirino di tanti utenti che non hanno affatto apprezzato la sua idea per cena. (Continua dopo la foto)















Come riporta il sito FunWeek, che pubblica anche i commenti più critici, Barbara D’Urso è stata sommersa di messaggi negativi sotto al video in cui prepara il polpettone: è stata accusata di non rispettare il divieto di mangiare carne durante i venerdì di Quaresima. E inoltre qualcuno insinua che non trascorra le sue giornate in solitudine in questo periodo di isolamento a causa del coronavirus. (Continua dopo foto e post)











“Tu che dici di dire il rosario e pregare tutte le sere ma lo sai che siamo in quaresima e oggi è venerdì?”, le ha chiesto un utente sotto al post. E un altro: “Barbara sei cosi cattolica che non sai che oggi non si mangia carne???” aggiunge un altro follower. Sarà che Barbara ha sbagliato giorno per diffondere la sua ricetta del polpettone? Ma c’è di più. Ovvero anche chi dubita del fatto che abbia girato il video poggiando il telefono sul cavalletto. A molti l’inquadratura è sembrata molto mossa, come se qualcuno avesse lo smartphone in mano di fronte a lei.

