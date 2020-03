Anche Diletta Leotta è in pausa dagli impegni lavorativi. Con l’emergenza sanitaria legata al coronavirus e di conseguenza la sospensione del campionato di calcio, la conduttrice di Dazn è a casa, a Milano. Ma non rinuncia a lavorare e a tenersi in contatto con i suoi tanti fan di Instagram. Solo qualche giorno fa la bella siciliana che fa impazzire tutti con le sue curve esplosive ha pubblicato uno scatto in cui si mostrava pronta per una nuova diretta radiofonica.

“A casa, spettinata, struccata ma pronta a tenervi compagnia dalle 12 alle 13! #iorestoacasacon105 #105takeaway”, aveva scritto sotto al post. L’assenza di trucco e parrucco ha sollevato diversi dubbi tra il suo pubblico social, ma la maggior parte dei follower si è concentrata su ben altro. Sull’avvenenza della Leotta che, a quanto pare, non rinuncia a essere sexy nemmeno in quarentena. (Continua dopo la foto)



















Nella foto in questione indossava una maglia bianca cortissima e super attillata abbinata a una minigonna nera che sembrava non contenere il suo décolleté esplosivo che lasciava anche intravedere anche il reggiseno. E, ovvio, molti fan hanno fatto leva sulla sua sensualità e l’outfit provocante anche in casa. Ma nel nuovo post Diletta Leotta li ha stupiti: totalmente struccata, con i capelli raccolti, e in pigiama. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore Diletta Leotta ha deciso di condividere su Instagram un nuovo scatto “casalingo”. Scatto inedito, che la vede alle prese con le “pulizie di primavera”, come scrive la conduttrice nella didascalia. La giornalista sportiva ha approfittato della quarantena per darsi alle faccende domestiche, lasciandosi immortalare alle prese con la pulizia del pavimento. Immortalata con un mocio tra le mani, indossa un pigiamino di seta rosa e un paio di infradito. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Pulizie di primavera 🌸😄 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 29 Mar 2020 alle ore 2:08 PDT



Anche struccata, con la coda e il pigiama casto, che essendo corto mette in evidenza solo le sue gambe, Diletta Leotta ha scatenato la fantasie dei suoi ammiratori. I like e i commenti, anche ironici, piovuti sotto al post non si contano e tra i tanti messaggi si legge: “Sempre bella anche in quarantena”, “Bellissimi i piedi”, “Più bella così che con trucco e parrucco”, “Ma fai anche pulizie a domicilio? Chiedo per un amico”. E poi c’è anche chi nota che il mocio “è troppo vecchio, cambialo”.

