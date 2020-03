Ora che Pago e Serena Enardu hanno ritrovato la loro stabilità formano una delle coppie più seguite sui social. Prima Temptation Island Vip che li aveva divisi, poi il Grande Fratello Vip che li ha riuniti: il cantante è entrato nella Casa più spiata d’Italia fin dall’inizio, mentre la ex tronista di Uomini e Donne lo ha raggiunto solo in un secondo momento nel tentativo di riconquistarlo.

E, dopo alcuni dubbi iniziali di lui, c’è riuscita. Ora che entrambi sono stati eliminati dal reality show di Canale 5, Pago e Serena Enardu stanno vivendo insieme la quarantena dovuta all’emergenza coronavirus e stanno pian piano ritrovando i loro equilibri di coppia, risolvendo cioè quei problemi emersi mesi fa durante il docu reality condotto da Alessia Marcuzzi li avevano portati ad allontanarsi dopo quasi sette anni d’amore. (Continua dopo la foto)



















Adesso che sono ufficialmente tornati insieme, Pago e Serena, che nel frattempo è diventata un’influencer, si mostrano spesso insieme su Instagram. Fanno vedere come stanno andando le cose tra loro, regalando al pubblico social confidenze e anche divertenti siparietti. Uno degli ultimi li ha visti punzecchiarsi a vicenda. Anche loro, come detto, stanno trascorrendo questi giorni in isolamento e, si sa, la quarantena forzata mette alla prova anche le coppie che sembravano più solide. (Continua dopo la foto)















Pago e Serena Enardu non fanno eccezione ma, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, si tratta di piccoli litigi scherzosi. Come riporta Il Giornale, da quanto si può vedere nelle Storie di Instagram della Enardu, pare che lei abbia trovato un biscotto sotto al divano. Quindi si è rivolta a Pago con queste parole: “Questo vuol dire che quando Pago ha passato l’aspirapolvere, non si è chinato. Ma si può lasciare un biscotto sotto il divano?”. Dopo aver fatto una bella ramanzina a Pago, Serena ha costretto quindi il suo compagno a recuperare il biscotto. (Continua dopo le foto)











“Hai fatto cadere i biscotti e poi non ti sei chinato. Sei uguale a tutti gli altri uomini!”, l’ha ripreso Serena e il cantante, di fronte a quelle parole, si è messo a ridere di gusto, mentre cercava invano di difendersi dalle accuse sul perché non avesse recuperato il biscotto da sotto il divano. Alla fine, però, ha dovuto sottostare alle richieste della sua compagna. Un piccolo bisticcio sulle faccende domestiche che, ci scommettiamo, ha strappato una risata ai loro tanti fan.

