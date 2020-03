Lui è il più giovane di 5 fratelli e pochi giorni fa ha dato il benvenuto alla sua quinta figlia. Fiocco rosa a casa del cantante, che il 27 marzo scorso è diventato ancora papà. Per la quinta volta! Come svelato sui suoi canali social, la moglie Storm ha infatti dato alla luce la piccola Coco Knox.

“Ciao mondo. Diffondere un po’ di allegria in questo momento con l’annuncio dell’arrivo della nostra bambina Coco Knox Keating”, ha scritto lui, al settimo cielo sotto a un tenerissimo scatto in bianco e nero insieme alla sua metà e alla nuova arrivata in famiglia. Scatto poi ricondiviso su Instagram anche dalla bellissima neo mamma. Si tratta della seconda figlia per la coppia, dopo il primogenito Cooper nato 2 anni fa. (Continua dopo la foto)



















Ma come detto questa è la quinta figlia per Ronan Keating, il cantante irlandese ex frontman dei Boyzone e indimenticabile interprete del brano “When You Say Nothing at All”. Prima di Cooper e della neonata Coco Knox, Keating, oggi 43enne ha avuto il figlio Jack e le figlie Missy e Ali dall’ex moglie Yvonne Connolly, con la quale è stato sposato dal 1998 al 2015. Nell’agosto del 2010, poi, è entrata nella sua vita Storm Uechtritz. (Continua dopo la foto)















Il matrimonio tra Ronan e Storm è stato celebrato il 17 agosto 2015. Il primo figlio, Cooper, è venuto al mondo il 27 aprile 2017 e nel novembre 2019 la coppia ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa e adesso è arrivata la notizia che è stata subito accolta con entusiasmo dai fan del cantante e di sua moglie, che è una stilista, produttrice, regista e blogger australiana. (Continua dopo la foto e post)











Se Ronan Keating ha bisogno di poche presentazioni, Storm Uechtritz forse è meno conosciuta da noi. Ma ha lavorato a numerosi programmi televisivi australiani e britannici come The Apprentice Australia, Masterchef Australia, The X Factor, The Voice Australia e The Voice UK. E proprio durante la versione australiana di The X-Factor ha incontrato Keating. Si è trasferita con lui a Londra ed è poi diventata produttrice-regista di The Voice UK. Per quanto riguarda la moda, invece, ha collaborato anche con il brand italiano Stivaleria Cavallin.

