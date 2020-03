All’epoca del coronavirus siamo tutti in isolamento: chiusi nelle nostre case, aspettando che passi l’emergenza, aspettando che ci venga restituita la vita di prima, consapevoli che ci vorrà molto ancora e che anche quando il numero dei contagi calerà drasticamente, dovremo fare molta attenzione e continuare a prendere precauzioni. Siamo tutti nella stessa barca, questo è l’unico pensiero che ci conforta. Anche Loredana Lecciso e Al Bano sono in quarantena. Ma la cosa bella è che i due sono in quarantena insieme: stanno trascorrendo questo periodo di isolamento nella dimora pugliese del cantante.

Loredana Lecciso nelle ultime ore ha postato una foto che la ritrae di schiena, seduta accanto ad Al Bano. C'è armonia, si respira affetto e aria di casa. C'è per caso un ritorno di fiamma? No, ma i due sono rimasti in buoni rapporti e ora trascorrono questo momento complicato insieme. "'amore è tutto quello che abbiamo. l'unico modo per ciascuno di aiutare l'altro… Euripide #restateacasa #italy🇮🇹 #andràtuttobene #hope #casa #solidarietà #forzaecoraggio #love #family #unabraccioatutti" ha scritto Loredana Lecciso.



















Loredana Lecciso parla di amore. Ma no, tra lei e il cantante di Cellino San Marco non c'è nessun ritorno di fiamma. I due, però, sono rimasti in buoni rapporti e hanno deciso di trascorrere insieme questo momento delicato. In fondo sono una famiglia e le famiglie in questo periodo devono restare unite. Che di due stessero passando insieme la quarantena lo sapevamo… Era stato il cantante a raccontarlo in una recente intervista a Oggi.















Intervistato dal settimanale, il cantante aveva detto di essere preoccupato per le figlie: "A Ibiza c'è Romina Junior che non riesce a rientrare e non sarà facile spostarsi neppure per Cristel, che da quando è sposata vive a Zagabria". Di Romina Power, bloccata a Roma, ha detto: "Se la conosco bene, dev'essere arrabbiata nera: voleva tornare a tutti i costi in America, ma Trump ha bloccato i voli". Un momento davvero difficile per il mondo intero che ha spinto Al Bano a fare una riflessione.









“Da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano. Prima del Coronavirus in Puglia abbiamo visto il disastro della Xylella, la malattia che ha sterminato i nostri ulivi. Siamo in guerra, contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori” ha fatto sapere Al Bano.

