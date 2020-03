Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. E si sono conosciuti da Maria de Filippi. All’epoca, Stefano De Martino era fidanzato con Emma Marrone ma Belen è entrata nella sua vita come uno tsunami, travolgendo tutto. In quel periodo Belen Rodriguez, che era all’apice della notorietà in Italia, era ospite di fissa del talent condotto da Maria De Filippi e ballava insieme ai professionisti del programma, tra cui Stefano De Martino. Tra i due c’era una chimica fortissima, che si vedeva anche attraverso lo schermo.

Era il 2012, i due ballavano insieme al serale di Amici, lui stava con Emma Marrone, lei era ancora legata a Fabrizio Corona. Ma la loro attrazione fu più forte. E persero la testa l’uno dell’altra. A distanza di anni, Belen Rodriguez ricorda quel momento come fosse ieri. Quale momento? Sì, quello in cui si è innamorata di Stefano De Martino. Ha ricordato quel momento su Instagram postando una foto di Stefano. Continua a leggere dopo la foto



















“Q , ……. , ”, ha scritto Belen a didascalia della foto di Stefano e dei video di una sua vecchia esibizione. Belen ricorda benissimo il momento in cui si è innamorata di Stefano. E se all’inizio la loro storia è stata molto criticata (perché lui era fidanzato con Emma e Belen era considerata una rovina famiglie), con il tempo il pubblico ha iniziato ad amarli. Continua a leggere dopo la foto















I due sono diventati genitori del piccolo Santiago poi sono diventati marito e moglie. Ma per un certo periodo, poi, la loro intesa si è rotta e i due si sono lasciati. Per i fan della coppia quel momento è stato uno choc. Nessuno si aspettava che una coppia perfetta come quella formata da Belen e Stefano potesse lasciarsi. E invece è successo. Ma tutti, mentre entrambi vivevano ognuno la propria vita, abbiamo sperato che tornassero insieme. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram , ……. , . Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 28 Mar 2020 alle ore 4:57 PDT

Poi è successo. I due sono tornati insieme per la gioia di tutti. E ora si amano più che mai. Quando si innamorarono, i due, travolti dalle polemiche, furono costretti a lasciare il serale di Amici. Belen Rodriguez ammise in diretta tv di essersi innamorata di Stefano, ma la sua decisione di dire la verità non fu presa bene e la showgirl fu travolta dalle critiche. Oggi Stefano e Belen sono una splendida coppia e tutti si augurano che presto allarghino la famiglia.

“Spettacoli da circo”. Belen Rodriguez stronca Barbara D’Urso, l’affondo è pesantissimo