Pochi giorni fa Lodovica Comello è diventata mamma per la prima volta. In piena emergenza coronavirus, la bella e brava conduttrice di Italia’s Got Talent, che è sposata con il produttore di origini argentine Tomas Goldschmidt, ha dato alla luce un maschietto. “Ciao Teo”, ha scritto la Comello su Instagram sotto alla foto a una tenerissima foto del bimbo appena nato per annunciare ai fan il lieto evento.

Anche il neo papà ha condiviso la stessa foto di Lodovica e scritto: “Adesso sì che inizia la quarantena. Teo è arrivato!”. L’ultima volta che abbiamo visto in tv la Comello è stato durante la semifinale di Italia’s Got Talent. Poi, a seguito dell’emergenza sanitaria, è rimasta a casa, a Milano, in attesa del parto ma ha continuato a tenere sempre aggiornati i suoi fan sui social. (Continua dopo la foto)



















Nei giorni precedenti al parto, aveva anche lanciato un podcast intitolato L’Asciugona (che in milanese indica una persona particolarmente logorroica), per raccontare la gravidanza con ironia: “Mamme! In queste ultime settimane ho lavorato, rigorosamente in smart working, per voi (e senza nemmeno sapere che sarebbe scoppiata un’epidemia e saremmo state tutte in casa a girarci i pollici!!). Parlare con voi in questi mesi, e ridere insieme sui vari #gravidrammi, mi ha dato lo spunto per creare L’ASCIUGONA. (Continua dopo la foto)















Il piccolo Teo è venuto al mondo lo scorso 16 marzo. Dunque sono passate meno di 2 settimane dal parto e mamma Lodovica è tornata a mostrarsi sui social, pubblicando uno scatto del ‘prima e dopo’. “Incredibile”, ha commentato la stessa conduttrice e attrice che appare davvero già in formissima. “Tralasciando la mia mise erotica della foto di dx… è incredibile”, ha scritto nella didascalia. (Continua dopo foto e post)











Lodovica Comello, che come ogni neo mamma è raggiante e mostra felice il prima col pancione e il dopo con il suo bimbo in braccio, sembra aver già smaltito tutti i chili presi durante la gravidanza come si nota nel doppio scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Post che ovviamente è stato commentatissimo, tra auguri e cuoricini. Anche dai vip come Anna Tatangelo che ha lasciato diversi cuori rossi per l’amica.

