Anche la royal family britannica sta vivendo un momento delicatissimo per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. È notizia di pochi giorni fa che il principe Carlo è risultato positivo al tampone e, nonostante sia in isolamento con la moglie Camilla, c’è molta preoccupazione per lui. Carlo ha infatti superato i 70 anni e il fattore anagrafico lo rende un potenziale soggetto a rischio. Anche il suo secondogenito, Harry, sarebbe in apprensione.

Al punto che, stando a quanto si è appreso, vorrebbe fare ritorno quanto prima in patria per stare vicino al padre, anche virtualmente, e al popolo britannico in un momento particolarmente duro. Ma, si mormora, la moglie Meghan Markle gli avrebbe proibito di mettersi in viaggio in questo momento per tornare in Inghilterra come riporta la solita fonte anonima vicina al Daily Mail.



















Anche la regina Elisabetta sta vivendo questi giorni in isolamento al Castello di Winsdor e, piccola curiosità, l'unico che può vederla è l'assistente personale e maggiordomo fidato Paul Tall. William, Kate Middleton e i piccoli George, Charlotte e Louis si sono invece trasferiti ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk. E i duchi di Cambridge hanno voluto inviare un messaggio di speranza in questo momento difficile.















William e Kate Middleton hanno permesso ai loro 3 figli, che non apparivano in pubblico da molto tempo, di essere protagonisti di un video che passerà alla storia. Nel filmato, condiviso sui canali social ufficiali, i tre principini hanno applaudito a medici, infermieri e operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea per mettere fine il prima possibile a questa epidemia.











Un video molto commovente in cui George, Charlotte e Louis appaiono fianco a fianco nel giardino di Anmer Hall, la casa nel Norfolk, mentre applaudono. Tutti e 3 sfoggiano look casual, con i jeans. Charlotte ha una magliettina a righe, Louis un maglioncino blu e George una polo. Il gesto dei principini è semplice, ma carico di significato perché come detto dedicato a tutti coloro che con grande forza e coraggio stanno combattendo quel nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

