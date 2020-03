Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno trascorrendo insieme il periodo di quarentena per l’emergenza sanitaria di coronavirus. Dopo tante peripezie, discussioni e colpi di scena, hanno detto addio a Uomini e Donne e recentemente l’ex cavaliere del Trono Over ha svelato su Instagram e sulle pagine del magazine del programma di essersi trasferito momentaneamente a Brescia per stare accanto alla compagna in questi giorni.

“Sono giorni molto, molto particolari – ha raccontato Ida – Riccardo e Samuele piano piano stanno costruendo il loro rapporto: giocano alla PlayStation, si fanno qualche dispettino a vicenda. Per entrambi questa, ovvero stare insieme nella stessa casa così a lungo, è una situazione nuova, ma il tempo li farà abituare. Io sto già vedendo dei piccoli passi che fanno l’uno verso l’altro, come ad esempio Riccardo che riesce a convincere Samuele a mangiare qualcosa la mattina invece di bere solo il latte. Sono cose piccole, gesti quotidiani che però sono sinonimo di tenerezza”. (Continua dopo la foto)



















Insomma, loro relazione procede a gonfie vele. “Continuo ad amarlo moltissimo – ha detto ancora la ex dama del Trono Over -Riccardo è qui da me a Brescia già da diversi giorni ed è una fortuna averlo al mio fianco in questo momento. Stiamo trascorrendo questo periodo ‘particolare’ insieme e le devo dire che per il momento non abbiamo ancora litigato. Mi sta tanto vicino, anche moralmente –e questo mi fa sentire tranquilla e serena”. (Continua dopo la foto)















“Sono felice di averlo qui con me. Siamo convivendo in maniera piacevole, stiamo bene e viviamo con molta naturalezza questo stare sempre insieme a casa”, ha aggiunto Ida che continua a essere attivissima su Instagram. Ecco, proprio nelle ultime ore la coppia ha fatto letteralmente impazzire i fan con un video per Tik Tok che ha presto fatto il giro della rete in cui ha riproposto una scena del film cult ‘Natale a Miami’ con Christian De Sica e Vanessa Hessler. Mai visti così Ida e Riccardo. (Continua dopo foto e post)











‘Piaciuto?!’, le chiede Riccardo. E lei: ‘Eh’. ‘Piaciuto?’, insiste lui. E Ida: ‘Che cosa?’. ‘Come che cosa… La mia performance’… ‘Tu la chiami performance. Ho aspettato dieci anni per dieci secondi’, risponde la dama. ‘Comprendo il tuo sarcasmo. Non è stata una gran cosa. Ma mettiti nei miei panni, l’età, lo stress, il fuso orario, la lunghissima astinenza. l’ansia della prestazione’. ‘Si, si va beh’. E Guarnieri: ‘Comunque posso fare meglio, se mi dai tre quattro ore per ricapitolare, per riordinare le idee’. ‘Dai fa niente Giorgio, nel tuo piccolo hai fatto il possibile’, dice la Platano. E infine lui: ‘Altro che mandrillo, un bradipo sono. E tu cosa fai, cosa fai… Fa lo gnorri. Hai fatto una bella figura di merda. Muoviti. Una lumaca, una lumachella di San Giovanni’. Pioggia di complimenti per loro: “Bravissimi”, “Due attori”, “Che belli, siete fortissimi”.

Al GF Vip la proposta di matrimonio di Sossio Aruta: la reazione di Ursula Bennardo