GF Vip, Ursula Bennardo mostra la chat privata con il marito di Fernanda Lessa: “Pazzo e alcolizzato”

Furia Ursula Bennardo. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è un fiume in piena. Pochi giorni fa si è scatenata contro Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez. Dopo il duro attacco ad alcuni inquilini della Casa a seguito della furibonda lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, Ursula si è scagliata contro la Nunez. Secondo Ursula Licia ha avuto un comportamento inopportuno e la sua fidanzata, come riporta Il Giornale che pubblica anche gli screenshot della conversazione, non ha gradito quel commento e gliel’ha fatto sapere con un lungo sfogo con tanto di tag perché il messaggio le arrivasse forte e chiaro.

“Io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m..da che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo – ha tuonato la Eboli in una Instagram story – . Invece adesso capisco che Dio li fa e poi li accoppia. Oppure vedi con chi te la fai e ti dirò chi sei”. La risposta di Ursula era arrivata immediata. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Provate a fare anche voi qualcosa in tv se volete visibilità. – era stata la risposta della Bennardo – Capisco che deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun’altra… è umiliante cercarla sui social parlando di chi non si conosce – ha sbottato – Spero che questa situazione vi curi l’invidia e la cattiveria così magari un giorno sarete felici… Ora sembrate solo anime in pena che hanno bisogno di sminuire gli altri per provare ad attirare attenzione. Che brutta figura di cacca state facendo…”. Ma la compagna di Sossio Aruta non si è risparmiata nemmeno nei confronti del marito di Fernanda Lessa, rendendo pubblici alcuni messaggi che si è scambiata privatamente su Instagram.

L’uomo ha iniziato a scriverle forti insulti nei confronti di Sossio, accusato di aver fatto una battuta (l’ha paragonata a Samara, la protagonista del film horror The Ring) durante un momento di preghiera della moglie. (Continua a leggere dopo la foto)















“Vedete cosa sono costretta a sopportare a causa di questi esseri malefici che non sanno stare a cuccia?” ha esordito Ursula contro il marito di Fernanda. “Che pensassero al loro lavoro!” ha proseguito. “Stanno morendo dentro perché non possono andare al Grande Fratello Vip o perché forse vogliono andare da Barbara d’Urso!” ha concluso la dama pubblicando la chat con Luca.

“Io sono suo marito e sono schifato e indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia, mentre uno sta pregando?”, si legge nella chat. “La fama non serve, l’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più. […] Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Comunque piacere sono Ursula, l- è la risposta dell’ex dama di UeD – la sua compagna e credimi meglio un compagno come Sossio, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro ma una buona spontanea e ingenua che un essere come te forse colto ma cattivo e in cerca di fama. Tu sei pazzo e alcolizzato, credimi. Le persone come te mi fanno paura”. “Magari a voce prima o poi ci si troverà a discuterne e a chiarire le questione, ma così per iscritto, diventa più complicato, ancora buona giornata”, è la risposta del marito di Fernanda Lessa.

