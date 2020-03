Bianca Guaccero come molte altre conduttrici non è in tv in questo periodo. Per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, il suo Detto Fatto è stato sospeso ma da poco la bella conduttrice di Bitonto è tornata a intrattenere il suo pubblico. Su Instagram, però. È lì, sul social dove anche lei è attivissima, ha portato il nuovo format, con quiz, giochi e tanti tutorial, che si chiama Pronto Detto Fatto e da martedì 24 marzo va in onda in diretta Instagram dalle ore 14 sul profilo ufficiale del programma di Rai2.

Era stata proprio Bianca qualche giorno fa a dare il grande annuncio: "Siete pronti? Ecco la sorpresa che vi stavamo preparando! Vi voglio tutti davanti ai pc, telefoni e quant'altro per una versione tutta nuova di Detto Fatto! Tanti amici verranno a trovarci e i protagonisti sarete voi da casa! Vi aspettiamo sul profilo di Detto Fatto ovviamente! In diretta Instagram!".



















A Pronto Detto Fatto non mancano sorprese e colpi di scena. Come quando l'altro giorno la conduttrice si è vista costretta a bloccare per qualche minuto la diretta per consolare la figlia Alice. "Scusate, si è spaventata", ha detto agli utenti. Poi ha spiegato: "Piange perché ha toccato una ragnatela. Lei ha molta paura dei ragni e si è spaventata. I ragni non fanno niente, ti difendo io".















Sempre su Instagram Bianca Guaccero ha voluto fare un regalo ai suoi ammiratori. Ha postato la sua foto col pancione e scritto: "Credo che in un momento come questo… non ci sia immagine più evocativa della speranza… nascere… custodire la vita. Ed è a questo che dobbiamo pensare, a custodirla questa vita fino a quando riapriremo le porte delle nostre case… perché quando tutto questo finirà dovremmo avere uno sguardo nuovo davanti alla nostra esistenza… come se fosse la prima volta che apriamo gli occhi ma, con la conoscenza e la consapevolezza di tutto ciò che è stato".











Lo scatto ripescato dall’album dei ricordi e la didascalia hanno ovviamente emozionato tanti dei suoi fan: “Sei stupenda. Grazie per quest’immagine positiva”, “Dolcezza infinita. Che meraviglia”, “Grazie per queste parole di speranza”. Ma più di qualcuno ha notato uno ‘strano dettaglio’ proprio sul pancione. Un segno scuro che ha destato un po’ di preoccupazione. “Ma che avevi sulla pancia? Comunque sei bellissima”, le ha per esempio scritto una follower a cui la conduttrice ha poi spiegato: “È un riflesso della foto cartacea”.

