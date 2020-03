Siamo reclusi, aspettiamo che questo maledetto coronavirus se ne vada e intanto non i muoviamo dalle nostre abitazioni. E pensare che è appena arrivata la primavera e la cosa che desidereremmo di più è uscire a prendere una boccata d’aria, fare una passeggiata, un giro in bici, prenderci una birra in giro con gli amici. Ma adesso no. Non si può. Dobbiamo ancora starcene a casa e sperare che il coronavirus sparisca presto. L’unica cosa che ci consola è che siamo tutti nella stessa barca.

Poveri ricchi, giovani vecchi, famosi o non famosi. Viviamo tutti la stessa identica situazione, una situazione difficile che però non deve farci abbrutire. Certo, dopo settimane dentro casa, è ovvio che non saremo più gli stessi. Tutta questa situazione ci avrà cambiato profondamente. Ma nel frattempo non dobbiamo mollare e non dobbiamo abbandonarci a noi stessi. Per tirarci su il morale, meglio vestirsi comodi ma decenti. Anche darsi una truccatina non è una cattiva idea. Continua a leggere dopo la foto



















Vedendoci più presentabili, aumenteremo anche il nostro livello di autostima. Prendiamo per esempio Chiara Ferragni. La bionda influencer se ne sta a casa come tutti noi ma non smette di curare il suo aspetto fisico. E non smette di essere un’icona di stile anche ora che è reclusa. Chiara Ferragni sta trascorrendo la sua quarantena con il marito Fedez, il figlio Leone e il suocero che si è trasferito a casa dei Ferragnez per aiutarli in cucina. Continua a leggere dopo la foto















Chiara Ferragni è sempre in contatto con i fan e condivide questo momento di difficoltà ribadendo, però, che tutti i sacrifici che stiamo facendo servono per il bene di tutti. Solo così si può combattere il coronavirus. Ebbene Chiara Ferragni non rinuncia ai suoi look super neanche ora che è a casa. D’altronde la moda è la sua passione e la Ferragni la coltiva sempre, che stia in isolamento o no. Di recente Chiara si è mostrata ai suoi fan con dei pantaloni della tuta Areyouami, abbinati a un paio di calzettoni di lana di Calzedonia e a un maglione che ha fatto impazzire tuti. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Another successful pie for the books 💪🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 27 Mar 2020 alle ore 2:35 PDT

Il maglione con la scritta “Wish you were here”, è di cachemire grigio, ed è del brand The Mark & Lingua Franca e costa ben 380 dollari, cioè quasi 350 euro. Un prezzo esorbitante per un maglioncino che la Ferragni indossa solo per stare per casa… D’altronde lei può permetterselo. E poi quel messaggio “vorrei che fossi qui” non poteva essere più azzeccato di questi tempi.

