Caterina Balivo, anche questa volta il suo intervento sui social non è piaciuto a tutti. La conduttrice di Vieni da me è da sempre attivissima su Instagram, ancor di più in questo momento in cui è libera dagli impegni televisivi per via dell’emergenza coronavirus. Oltre a raccontare il suo quotidiano ai follower, per meglio trascorrere questi giorni di isolamento e mantenersi in contatto con il suo pubblico ha pensato di avviare proprio sul social dove conta oltre 1 milione e 300mila follower, ‘My Next Book’.

Si tratta una diretta Instagram nella quale Caterina parla di libri proprio insieme al marito, Guido Maria Brera, che ne è l'ideatore, in onda tutti i giorni a partire dalle ore 17. Il nuovo format è partito lunedì 23 marzo e a giudicare dalle reazioni, i fan hanno gradito questa iniziativa che stata annunciata con un divertente siparietto tra moglie e marito.



















Ma Caterina Balivo continua anche a postare foto e video di quello che la circonda e lo ha fatto anche qualche ora fa, con "uno scatto storico". "Stanno portando il Crocefisso di San Marcello al Corso in Vaticano – ha scritto a corredo della foto -Venerato la scorsa settimana dal Papa. Sarà presente in piazza San Pietro per pregare affinché si fermi il Coronavirus. Fu potente contro la Grande Peste nel 1522".















L'immagine degli addetti che trasportano il crocifisso nella basilica di San Pietro ha fatto il giro della rete e come detto anche Caterina Balivo l'ha condivisa sul suo profilo Twitter, ma molti suoi fan l'hanno duramente criticata. "Trovo GRAVISSIMO e ridicolo nel 2020 che vengano pubblicizzati atti di fanatica superstizione come questo", ha tuonato qualcuno.









Un scatto storico. Stanno portando il Crocefisso di San Marcello al Corso in Vaticano.

Venerato la scorsa settimana dal Papa. Sarà presente domani alle h18 in piazza San Pierro per pregare affinché si fermi il Coronavirus. Fu potente contro la Grande Peste nel 1522. 🙏 pic.twitter.com/kxcsqdsUDV — Caterina Balivo (@caterinabalivo) March 26, 2020



Ma non è stato l’unico. Un altro utente, come riporta il sito Funweek che pubblica anche gli screenshot: “Ah allora, se bastava un Gesù cristo di tre metri mi risparmiavo sti 26 giorni di lavoro in ospedale. Mavvvvaffanc**o va”. E poi: “Caterì, lo sciamano è stato già avvertito?!?!”.

