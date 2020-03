Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono da poco diventati genitori per la seconda volta: in piena emergenza coronavirus è nata la loro secondo figlia Isabel. Una gioia grandissima, un dono speciale, questa bambina, arrivata in un momento davvero difficile per l’Italia. Ora che si è ripresa dal parto e ha finalmente realizzato di essere mamma per la seconda volta, Costanza Caracciolo ha deciso di fare tramite Instagram una dedica speciale alla sua bimba e al marito Bobo. Per Costanza il momento del parto non è stato per niente facile: la ex velina ha dovuto affrontarlo senza Bobo Vieri al suo fianco.

“Isabel nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici – ha scritto su Instagram Costanza Caracciolo – ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene. Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello… Ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola”. Continua a leggere dopo la foto



















E ha aggiunto: “Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno. Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24 ore non ci ho pensato ed è stato bellissimo”. Costanza Caracciolo non ha dimenticato di rivolgere un pensiero al compagno Bobo Vieri. “Ringrazio mio marito che si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto”. Continua a leggere dopo la foto















E ancora: “Ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuta con messaggi e chiamate prima e dopo. Un grazie gigante va al mio super ginecologo e alla moglie perché oltre ad essere due grandi professionisti si sono rivelati ancora una volta persone di famiglia (rapporti che vanno oltre). Tutto il team dalle ostetriche, all’anestesista, infermiere, donne, mamme, ma prima di tutto persone umane che mi hanno dimostrato tutto il loro grandissimo affetto in un momento dove i miei affetti veri non potevano essere presenti. Grazie, grazie, grazie”. Continua a leggere dopo la foto









Non è stato facile per Costanza affrontare il parto senza il marito al suo fianco ma tutto è andato bene e ora lei è grata. La Caracciolo è una mamma felice e ora si godrà l’arrivo della sua seconda bimba che lei e il marito hanno deciso di chiamare come la terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. Un nome che nessuno si aspettava e che invece i due hanno scelto. Dopo la piccola Stella, ora a casa Vieri c’è anche Isabel. Tanti auguri alla bella famigliola.

“È nata!”. Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis. Il nome “inaspettato” scelto per la piccola