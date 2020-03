Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, dove sono stati travolte delle critiche, Serena Enardu e Pago sono usciti dal circolo mediatico. Poche comparsate, ancora meno chiacchiere, fino a ieri quando Serena Enardu ha rilasciato un’intervista al Giornale.

Serena Enardu ha risposto alle persone che l’hanno accusata di aver ‘sfruttato’ Pago per una questione di visibilità. Qualche tempo fa si era parlato anche di un possibile matrimonio ma, come ha dichiarato Serena, la questione è ancora in sospeso: l’ex gieffino starebbe ancora prendendo tempo per capire se Serena è la donna giusta per lui. E il trasferimento a Milano? Rimandato anche quello a causa dell’emergenza sanitaria. Continua dopo la foto



















Alla domanda sul ripensamento di Pago inerente alle nozze, l’ex gieffina ha dichiarato: “Dopo tutto quello che è successo Pago vuole del tempo per capire se io sono la persona giusta e viceversa. Stiamo vivendo un momento magico, stiamo insieme, siamo felici e va tutto bene ma affrontiamo il rapporto in maniera diversa. Io con grande entusiasmo, lui con qualche riserva in più rispetto a me. Capisco che tutto quello che è successo non si può cancellare in un giorno“. Continua dopo la foto















Dopo l’uscita dal reality, la coppia aveva parlato di un possibile nuovo inizio a Milano ma… “Appena siamo tornati insieme ci siamo messi a cercare una nuova casa, con l’idea di ricominciare insieme tutto da capo. Il luogo, la casa, l’arredamento… Tutto doveva essere un nuovo inizio. Questo rimane uno dei primi progetti che andremo a realizzare non appena il momento sarà diverso. Ora siamo in attesa di quello che potrà succedere, non per la nostra coppia ma per la difficile situazione che sta attraversando Italia per via dell’emergenza sanitaria”. Continua dopo la foto









Infine, Serena ha replicato alle numerose polemiche che l’hanno travolta in seguito al suo ingresso nel reality di Canale 5: “Il Grande Fratello Vip per me è stata la possibilità di salvare la nostra coppia. Ero consapevole che a livello mediatico poteva trasformarsi per me in un massacro ma non m’importava. Non appena ho visto che Pago avvertiva la mia mancanza ne ho approfittato”.

