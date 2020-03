Laura Chiatti, un’altra polemica social. Dopo le critiche al recente post sulla sua “quarantena di lusso”, un’altra fotografia che voleva solo raccontare con simpatia la quotidianità della sua famiglia in questo periodo molto delicato è finita per tirare fuori il peggio di qualcuno.

L’attrice, moglie del collega Marco Bocci, ha due bambini piccoli, Pablo ed Enea e proprio quest’ultimo è stato preso di mira, come riporta Il Giornale. “Mamma quando usciamo che devo fare delle commissioni??? Enea cosa significa fare commissioni? Che andiamo a fare l’aperitivo”, ha scritto Laura Chiatti nella didascalia di un selfie che la ritrae insieme al bambino. Tanti hanno apprezzato lo scatto di Laura e lasciato like e messaggi carini, ma come anticipato qualcuno ha colto l’occasione per insultare il piccolo Enea, (Continua dopo la foto)





















“Ha mangiato troppo la bambina?”, ha chiesto sarcastico un utente facendo riferimento ai capelli lunghi del piccolo e alla sua forma fisica. Ma come successo altre volte, Laura Chiatti non è rimasta in silenzio alla vista di quel commento cattivo e fuori luogo. “È un bambino e mangia quanto vuole! – ha sbottato l’attrice – È un po’ cicciottello? Avrà tempo per le diete”. (Continua dopo la foto)























Tanti i follower che hanno preso le difese di Laura Chiatti e replicato alle offese di quell’hater: “Lui avrà tempo di dimagrire… invece per la tua stupidità purtroppo la vedo dura. Non c’è cura, povera e inutile persona”, ha tuonato uno. E altri: “La piccolezza del suo cervello e la sua profonda idiozia rendono questo messaggio ancora più ridicolo”, “Vergogna, con quello che tutti stiamo passando ci mettiamo a fare bullismo, mi auguro che non sia una madre altrimenti che insegna ai figli!”, (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram Il sole ci aiuterà … ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Mar 2020 alle ore 4:37 PDT



“Offendere un bambino così piccolo… Dovresti solo provare tanta vergogna”, hanno continuato gli fan della moglie di Marco Bocci, furiosi per tanta indelicatezza. Solo pochi giorni fa un’altra foto social dell’attrice aveva scatenato gli hater. Sotto a quella in cui mostrava i figli mentre si divertivano nella piscina di casa le avevano rimproverato il fatto di non avere grande sensibilità nei confronti di chi, invece, i giorni di quarantena dovrà trascorrerli tra le quattro mura domestiche senza i confort di cui godono i vip come lei.

“Hai fatto il tampone?”. GF Vip, il ‘giallo’ sul malore di Valeria Marini nella casa. Quel dettaglio che preoccupa: cosa è successo