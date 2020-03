Sembrano gemelle! Oggi sono entrambe famosissime: boom di like per la foto delle sorelle

Piccole e già meravigliose. Questa foto vintage condivisa da una delle due sorelle, famose in tutto il mondo e di una bellezza indiscutibile che non può passare inosservata, risale a diversi anni fa. Avranno avuto tra i 4 e 5 anni (hanno una differenza di età di soli 18 mesi, ndr) e si abbracciano teneramente dopo aver trascorso quella che probabilmente sembra una giornata al mare o in piscina.

Come spesso succede tra sorelle, avevano look coordinati. Indossano entrambe dei costumi interi di colore rosso e anche la pettinatura è molto simile. È anche difficile riconoscere quale sia Gigi e quale sia Bella tanto si somigliano e a primo impatto sembrino due gemelline. Già, sono proprio le sorelle Hadid queste due bambine adorabili e bellissime che oggi dominano i fashion show dei brand più famosi al mondo. (Continua dopo la foto)





















In questa foto, condivisa su Instagram da Gigi, la più grande anche se di poco tra le due, anche Bella ha i capelli biondi. È quello il suo colore naturale ma, com’è noto, è poi diventata mora proprio per distinguersi dalla sorella maggiore. Quello che invece il passare degli anni non ha scalfito è il rapporto speciale e profondo che le unisce. (Continua dopo la foto)























Sbirciando i rispettivi profili Instagram non è raro imbattersi in vecchie fotografie delle sorelle Hadid. Ma questa non si era mai vista prima e ha fatto presto boom di like. Come detto l’ha pubblicata Gigi nell’ultimo post che appare sul suo profilo. Si tratta di una serie di scatti misti in cui la modella si mostra in vari momenti: da quello in cui ha una maschera dorata sul viso fino a quello del bacio col fidanzato Zayn Malik. (Continua dopo foto e post)

















Visualizza questo post su Instagram (oldie) camera roll finds ! 💛 #stayhome Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 23 Mar 2020 alle ore 10:39 PDT



Poi lo scatto amarcord con Bella rispolverato da qualche vecchio album di fotografie. Forse anche Gigi Hadid in questo particolare e difficile momento sta ingannando il tempo facendo ordine. O forse aveva nostalgia della sua ‘metà’. Pochi giorni fa, invece, Bella aveva invitato i follower a restare in casa con una foto sexy: in topless, col seno nudo coperto solo da un burrito.

