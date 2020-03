Barbara D’Urso è sempre più attiva su Instagram. Oltre a essere una delle poche conduttrici ancora in onda – con Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso – in questo difficile momento legato all’emergenza sanitaria di coronavirus, non c’è giorno in cui Carmelita non si mostri anche sui social.

Ricorda di continuo ai suoi tanti follower (che per la cronaca sono diventati più di 2 milioni e 600mila, come sottolineato da lei stessa) l’importanza di rimanere in casa e per dare il buon esempio e allo stesso tempo consigli su come trascorrere queste giornate di isolamento la vediamo spesso in cucina. Si è sempre detta una buona forchetta e ora che ha più tempo la presentatrice di punta Mediaset è spesso dietro ai fornelli. Al punto da essere un po’ ingrassata. (Continua dopo la foto)





















“Sono ingrassata 3 chili, mangio dalla mattina alla sera – ha confessato Carmelita su Instagram – Alle 6 di mattina inizio a cucinare”. “Oggi ho preparato le verdure al forno – spiegava mostrando con orgoglio il piatto – Le ho cucinate alle 6, ma sono così profumate che le mangerei ora!”. Poco dopo la presentatrice ha raccontato di essere alle prese con lo spezzatino con i piselli, immortalando ancora una volta il piatto per i suoi fan. (Continua dopo la foto)























Ma nelle ultime ore è incappata in una piccola gaffe che non è sfuggita ai suoi follower. Sempre a proposito di cucina, questa volta Barbara D’Urso si è lasciata immortalare mentre lava ai piatti a mano, con in sottofondo ‘Quanno chiove’ di Pino Daniele. “Qual è la vostra colonna sonora preferita mentre fate le pulizie?”, ha chiesto ai fan tra un risciacquo e l’altro. E poi: “Io lavo i piatti con il mio meraviglioso Pino Daniele! Mi raccomando, cantate, ballate, divertitevi ma restate a casa!”. (Continua dopo foto e post)



















Carmelita canta e balla mentre lava i piatti ma a tanti non è sfuggito come l’acqua continui a scorrere dal rubinetto. Un vero spreco, quindi il rimprovero: “Barbara chiudi l’acqua!”, le consiglia infatti un fan. E un altro: “Sprechi troppa acqua!”. Forse la D’Urso era troppo presa dalla canzone ma è importante ricordarsi di chiudere il rubinetto tra un risciacquo e un altro.

