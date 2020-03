“Ho stravolto la mia vita”. Giulia De Lellis, viene fuori solo ora: un dolore difficile da superare

Giorni difficili per tutti. Giorni difficili anche per Giulia De Lellis. L’influncer, chiusa in casa come tutta Italia, sta continuando ad avere rapporti con i suoi fan grazie ai social. Appuntamenti quotidiani nel corso dei quali tocca argomenti a tutto campo. Oggi però, per Giulia De Lellis, è stato un giorno particolarmente difficile.

L’influencer infatti si è lasciata andare a un lungo sfogo. Parole a ruota libera che hanno toccato il cuore di più di qualche fan che, sulla pagina di Giulia De Lellis, ha voluto lasciare parole di incoraggiamento. Giulia De Lellis ha raccontato che, prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria del Coronavirus, sarebbe tornata nella sua città natale a causa di una triste notizia. Una persona a lei molto vicina ha scoperto di soffrire di un brutto male spiazzando tutti. Continua dopo la foto





















Da questa vicenda, l’ex gieffina ha confessato di aver cambiato il suo punto di vista su tante cose e di aver deciso di modificare significativamente la sua vita. Giulia ha parlato di aver fatto cose che prima non pensava di fare: dati gli ultimi rumors, si potrebbe riferire al possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante? Solo ipotesi ma non è da escludere. Vediamo nel dettaglio cosa ha scritto la romana. Continua dopo la foto























“Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia” esordisce Giulia che aggiunge: “Non dico brutta perché so che si risolverà. Vi racconto una cosa. Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati.. sicuramente più forte di me!”. Continua dopo la foto



















Poi riprende: “Ho sentito dire che non capirai mai determinante cose fino a che non succedono a te o a chi ti sta vicino, niente di più vero! Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita”, ha raccontato Giulia.“Per assurdo – prosegue l’influencer – grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi.” Infine chiosa: “Anche ques ta situazione involontariamente lo dimostra. Fatelo oggi, fatelo ora.. si ok da casa, ma fatelo comunque adesso! Qualsiasi cosa sia”.

