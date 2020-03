Domenica In è tornata in tv. Dopo una settimana di stop a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha colpito il paese Mara Venier ha fatto compagnia ai telespettatori e riscosso un grande successo di ascolti. La sua Domenica In, tra emozioni, interviste in collegamento e qualche complicazione come il forfait di Roby Facchinetti, è stato il programma più visto del pomeriggio: ha conquistato quasi 4 milioni di persone, ottenendo il 16.95% di share.

In questo periodo drammatico, gli italiani hanno anche bisogno di normalità e la zia Mara ha dimostrato ancora una volta di saper trasmettere serenità come qualcuno ha sottolineato sul profilo Instagram della presentatrice: "Grazie a te per essere stata con noi regalandoci un po' di serenità necessaria in questo momento così difficile". E ancora: "Complimenti zia Mara, è stato veramente emozionante e molto piacevole passare questa strana domenica in tua compagnia!!".





















Ma il primo tra i fan di Mara Venier è sicuramente suo marito, Nicola Carraro che, mentre lei è al lavoro non manca di sgranchirsi le gambe con una passeggiatina per il salone di casa. E sui social ha scritto: "Che inizio ma verrà un giorno che ci riabbracceremo". Anche Carraro è molto attivo su Instagram, proprio come sua moglie, che adora mostrare il suo quotidiano ai follower.























E la genuinità e simpatia di Mara Venier emerge anche nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo. "Una foto a tradimento" scattata proprio dal marito Nicola che la immortala in un momento casalingo che, nemmeno a dirlo, è piaciuta tantissimo ai suoi quasi 2 milioni di fan. Carraro ha 'beccato' e ripreso di nascosto la zia Mara con un outfit a dir poco singolare mentre è intenta a stendere il bucato sul terrazzo di casa.



















“Le foto a tradimento si mio marito….. oggi si gela a Roma… adesso vado a cucinare ma non so che fare …..voi che cucinate???????? un abbraccio a tutti”, è la didascalia che lascia la Venier sotto alla foto che in un’ora ha macinato oltre 13mila like e numerosi commenti. Anche in versione casalinga e praticamente irriconoscibile col maglione di lana e un grosso cappello, oltre ai calzettoni negli infradito, Mara ha conquistato tutti.

