Come molti altri programmi televisivi, tanto Rai quanto Mediaset, anche ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo è stato sospeso per l’emergenza coronavirus. Ma la bella conduttrice campana, che su Instagram è seguitissima, per meglio trascorrere questi giorni di isolamento e mantenersi in contatto con il suo pubblico ha pensato di avviare proprio sul social dove conta oltre 1 milione e 300mila follower, ‘Mu Next Book’.

Nel dettaglio è una diretta Instagram nella quale Caterina parla di libri proprio insieme al marito, Guido Maria Brera, che ne è l'ideatore, in onda tutti i giorni a partire dalle ore 17. Il nuovo format è partito lunedì 23 marzo e a giudicare dalle reazioni, i fan hanno gradito questa iniziativa che stata annunciata ovviamente a mezzo Instagram con un divertente siparietto tra moglie e marito.





















Ma a proposito di marito, Brera è stato tirato in ballo di punto in bianco da una fan di Caterina Balivo sotto a un suo post. Nella foto in questione, la conduttrice di 'Vieni da me' si rilassa al sole sul terrazzo di casa e scrive: "Sole baciami almeno tu! I bambini guardano 'La Città Incantata' e io leggo gli ultimi capitoli del libro di Annie Ernaux 'Gli anni'".























"E a proposito di libri alle h 18 – aggiunge nella didascalia annunciando il nuovo progetto – con mio marito faremo un annuncio in diretta dal mio account IG in collegamento con lui da @idiavolifactory. A dopo!!! E voi cosa state facendo?", ha concluso rinnovando l'invito di restare in casa. Tanti, come sempre, i like e i commenti, ma come accennato uno in particolare ha attirato l'attenzione.



















“I piatti a te chi li fa, tuo marito?”, ha scritto una fan, stupita dal fatto che, subito dopo pranzo, Caterina Balivo stia tranquillamente in terrazza a prendere il sole. Alla Balivo questo messaggio non è passato inosservato. E piuttosto seccata ha risposto: “Ma scusa, 10m si lavano e va in lavastoviglie”. La replica della presentatrice, per la cronaca, ha incontrato il favore di tantissimi fan.

