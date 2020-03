A causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus che sta colpendo l’Italia, qualche giorno fa Ambra Angiolini ha avviato una campagna di raccolta fondi per Brescia, ovvero la città che l’ha “adottata” da più di 16 anni, che saranno utilizzati esclusivamente per venire incontro alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione.

Si chiama “SOStieni Brescia” ed è stata ideata dall’attrice romana ma bresciana d’adozione e subito condivisa da tanti, primo tra tutti il Comune di Brescia che, come riporta il Corriere della Sera, ha attivato un conto corrente dedicato su cui fare i versamenti. “L’idea – ha spiegato Ambra – è di dare un aiuto a tutte quelle famiglie che subiranno un danno a causa del coronavirus, alle persone che perdono il lavoro e la sicurezza economica”. Ogni giorno attraverso le sue Storie, Ambra Angiolini coinvolge amici, conoscenti e istituzioni, per spingere questa sua iniziativa. (Continua dopo la foto)





















“Vivo a Brescia da più di 16 anni – ha raccontato al Corriere – questa città mi ha regalato la possibilità di realizzare il sogno che avevo da ragazzina: volevo cambiare il mondo, essere di aiuto, lavorare nel sociale. Ogni volta che ho avuto un’idea di questo tipo, la città ha risposto in modo straordinario e sono certa che avverrà anche in questa occasione. Brescia è una città viva e vivace, che ha voglia di essere un parente stretto di chi ha bisogno”. (Continua dopo la foto)























Ambra Angiolini ha ricordato ai fan della sua raccolta fondi anche nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nella foto ha sfoggiato una ‘novità’ che non è passata inosservata tra i follower. Nel post in questione ricorda gli estremi del bonifico perché “anche oggi abbiamo la possibilità di pensare agli altri” e si mostra sorridente, positiva e con un nuovo taglio di capelli che le dona tantissimo. (Continua dopo foto e post)



















Ambra Angiolini ha 42 anni ma non li dimostra affatto. Basta guardare questo ultimo selfie in cui sembra una ragazzina. Pioggia di complimenti immediata dai fan: per la sua iniziativa, certo, ma anche per il nuovo look. “Sei stupenda e solare”, “Sei bellissima e sempre da ammirare”, “Stai da dio”, si legge. E ancora: “Quel taglio di capelli è stupendo” e “E questo bel taglio di capelli chi te l’ha fatto? Non dirmi che non lo ricordi, se vuoi anche in privato…”.

